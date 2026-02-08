Théo Magrit (Limoges) : « Ce serait top de lancer une série de victoires, pour s’entraîner avec le sourire durant la semaine »

Après le succès du Limoges CSP sur le parquet de Saint-Quentin, Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) a pris la parole lors d’un point presse organisé cette semaine à Beaublanc. Arrivé il y a près de quatre mois, le meneur de jeu de 24 ans est revenu sur l’importance de cette victoire dans la course au maintien, son adaptation progressive à Limoges, mais aussi sur sa première convocation en équipe de France de basket 3×3.

Une victoire libératrice pour travailler plus sereinement

Revenu de Saint-Quentin avec un succès précieux, le CSP a fait un pas supplémentaire vers son objectif prioritaire. Pour Théo Magrit, ce résultat change immédiatement l’atmosphère du quotidien.

« Forcément, l’état d’esprit est meilleur et on ressent moins de tension tout au long de la semaine. C’est plus facile et plus agréable de travailler dans ces conditions », explique le meneur.

Conscient de l’enjeu de la rencontre, il insiste sur l’importance de ce match dans la dynamique collective : « Avant le match, on savait qu’il était primordial. On a pris un petit coussin par rapport au maintien, qui reste la priorité avant d’aller chercher plus haut. »

Sur le contenu, le joueur limougeaud souligne la maîtrise affichée par son équipe malgré un contexte toujours compliqué à Pierre-Ratte : « On a été devant de bout en bout. Ce n’est jamais facile à Saint-Quentin, l’ambiance est chaude, ils ont fait quelques runs, mais on n’a pas paniqué. Le classement, c’était le plus important. »

L’objectif est désormais clair : « Ce serait top de lancer une série de victoires, pour s’entraîner avec le sourire durant la semaine. »

Quatre mois riches en apprentissages à Limoges

Arrivé dans un contexte délicat, Théo Magrit estime avoir beaucoup grandi depuis son installation en Haute-Vienne.

« J’ai beaucoup appris sur ces presque quatre mois. Je pense que j’ai pris un peu de bouteille », confie-t-il.

Le meneur retrace une période mouvementée, entre effectif incomplet, série de défaites puis amélioration progressive du contenu : « Quand je suis arrivé, c’était hyper délicat, il n’y avait pas de joueurs. Ensuite, on ne gagnait pas un match et on n’arrivait pas à trouver la solution. Puis, même quand on a alterné victoires et défaites, ce qu’on proposait dans le jeu et dans l’engagement était bien meilleur. »

Une succession de situations qui l’a marqué : « J’ai vécu trois mois très différents depuis que je suis à Limoges, et c’était très riche en termes d’expérience. »

Une première convocation en équipe de France… en 3×3

Autre source de satisfaction pour Théo Magrit : sa convocation en équipe de France de basket 3×3, reçue début janvier.

« Je fais un peu de 3×3 l’été avec des amis, sur le circuit des Open Plus, surtout pour garder la forme », raconte-t-il. Vice-champion de France l’été dernier, il ne s’attendait pas forcément à être appelé.

« Je n’ai jamais été présélectionné ni sélectionné en équipe de France. Ce sera la première fois que je porterai le maillot, même si c’est pour du 3×3. C’est une expérience formidable. »

Le meneur ne cache pas son enthousiasme pour cette discipline : « J’adore le 3×3. C’est très différent du 5×5, mais ça met en avant d’autres aspects du basket. Et pour tout sportif, représenter son pays, c’est un rêve. »

Vers une prolongation au Limoges CSP ?

Présent en conférence de presse, l’entraîneur Dario Gjergja a laissé entendre que le contrat de Théo Magrit – signé en tant que remplaçant médical de Vincent Amsellem, dont le retour à l’entraînement est attendu fin février – pourrait être prolongé dans les prochaines semaines. Dans ce contexte, la réception de Cholet ce dimanche pourrait ne pas être la dernière apparition du meneur à Beaublanc sous le maillot limougeaud. Dossier à suivre.

Par Antoine Marty, à Beaublanc,