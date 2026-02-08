Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Théo Magrit (Limoges) : « Ce serait top de lancer une série de victoires, pour s’entraîner avec le sourire durant la semaine »

Betclic ELITE - Théo Magrit s’est exprimé cette semaine à Beaublanc après la victoire importante du Limoges CSP à Saint-Quentin. Le meneur limougeaud espère désormais enclencher une série positive pour aborder les semaines d’entraînement avec plus de sérénité.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Magrit (Limoges) : « Ce serait top de lancer une série de victoires, pour s’entraîner avec le sourire durant la semaine »

Théo Magrit veut enchaîner les succès avec Limoges afin de traverser les semaines d’entraînement avec le sourire

Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI

Après le succès du Limoges CSP sur le parquet de Saint-Quentin, Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) a pris la parole lors d’un point presse organisé cette semaine à Beaublanc. Arrivé il y a près de quatre mois, le meneur de jeu de 24 ans est revenu sur l’importance de cette victoire dans la course au maintien, son adaptation progressive à Limoges, mais aussi sur sa première convocation en équipe de France de basket 3×3.

Une victoire libératrice pour travailler plus sereinement

Revenu de Saint-Quentin avec un succès précieux, le CSP a fait un pas supplémentaire vers son objectif prioritaire. Pour Théo Magrit, ce résultat change immédiatement l’atmosphère du quotidien.

« Forcément, l’état d’esprit est meilleur et on ressent moins de tension tout au long de la semaine. C’est plus facile et plus agréable de travailler dans ces conditions », explique le meneur.

Conscient de l’enjeu de la rencontre, il insiste sur l’importance de ce match dans la dynamique collective : « Avant le match, on savait qu’il était primordial. On a pris un petit coussin par rapport au maintien, qui reste la priorité avant d’aller chercher plus haut. »

Sur le contenu, le joueur limougeaud souligne la maîtrise affichée par son équipe malgré un contexte toujours compliqué à Pierre-Ratte : « On a été devant de bout en bout. Ce n’est jamais facile à Saint-Quentin, l’ambiance est chaude, ils ont fait quelques runs, mais on n’a pas paniqué. Le classement, c’était le plus important. »

L’objectif est désormais clair : « Ce serait top de lancer une série de victoires, pour s’entraîner avec le sourire durant la semaine. »

LIRE AUSSI

Quatre mois riches en apprentissages à Limoges

Arrivé dans un contexte délicat, Théo Magrit estime avoir beaucoup grandi depuis son installation en Haute-Vienne.

« J’ai beaucoup appris sur ces presque quatre mois. Je pense que j’ai pris un peu de bouteille », confie-t-il.

Le meneur retrace une période mouvementée, entre effectif incomplet, série de défaites puis amélioration progressive du contenu : « Quand je suis arrivé, c’était hyper délicat, il n’y avait pas de joueurs. Ensuite, on ne gagnait pas un match et on n’arrivait pas à trouver la solution. Puis, même quand on a alterné victoires et défaites, ce qu’on proposait dans le jeu et dans l’engagement était bien meilleur. »

Une succession de situations qui l’a marqué : « J’ai vécu trois mois très différents depuis que je suis à Limoges, et c’était très riche en termes d’expérience. »

Une première convocation en équipe de France… en 3×3

Autre source de satisfaction pour Théo Magrit : sa convocation en équipe de France de basket 3×3, reçue début janvier.

« Je fais un peu de 3×3 l’été avec des amis, sur le circuit des Open Plus, surtout pour garder la forme », raconte-t-il. Vice-champion de France l’été dernier, il ne s’attendait pas forcément à être appelé.

« Je n’ai jamais été présélectionné ni sélectionné en équipe de France. Ce sera la première fois que je porterai le maillot, même si c’est pour du 3×3. C’est une expérience formidable. »

Le meneur ne cache pas son enthousiasme pour cette discipline : « J’adore le 3×3. C’est très différent du 5×5, mais ça met en avant d’autres aspects du basket. Et pour tout sportif, représenter son pays, c’est un rêve. »

LIRE AUSSI

Vers une prolongation au Limoges CSP ?

Présent en conférence de presse, l’entraîneur Dario Gjergja a laissé entendre que le contrat de Théo Magrit – signé en tant que remplaçant médical de Vincent Amsellem, dont le retour à l’entraînement est attendu fin février – pourrait être prolongé dans les prochaines semaines. Dans ce contexte, la réception de Cholet ce dimanche pourrait ne pas être la dernière apparition du meneur à Beaublanc sous le maillot limougeaud. Dossier à suivre.

Par Antoine Marty, à Beaublanc,

ARTICLE PREMIUM

Vous accédez à un contenu PREMIUM.

S'abonner
pour lire la suite

S'abonner à BeBasket c'est :

Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Pour rappel si vous êtes un lecteur assidu de BeBasket et souhaitez-vous abonner pour bénéficier d'une navigation SANS AUCUNE PUBLICITÉ c'est possible dès 5€. C'est aussi le moyen de contribuer au financement d'un média indépendant de qualité couvrant toute l'actualité du basket Français.
Limoges
Limoges
Suivre
Premium
Premium
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0