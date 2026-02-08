Le prince Albert II sur l’AS Monaco Basket : « On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club »

La parole était rare et attendue. Présent à Livigno pour une remise de médailles lors d’une compétition de snowboard, le Prince Albert II de Monaco a été interrogé par RMC sur la situation extrêmement tendue de l’AS Monaco Basket. Une intervention courte, prudente, mais lourde de sens.

« C’est difficile. Des discussions sont encore en cours. Je ne peux rien vous dire avec certitude au moins pour l’instant. On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club », a déclaré le souverain monégasque.

Une reconnaissance officielle de la gravité de la situation

Par ces mots, le prince Albert II reconnaît publiquement l’ampleur de la crise que traverse le club de la Principauté. Sans entrer dans les détails du dossier, il confirme que la situation est suffisamment critique pour mobiliser directement les plus hautes autorités monégasques.

Cette prise de parole s’inscrit dans une séquence institutionnelle intense, marquée par des retards de salaire, des procédures judiciaires en cours et la perspective d’une reprise en main du club par la Principauté afin d’éviter une cessation de paiements.

« Sauver la saison », un objectif assumé

L’élément central de la déclaration du prince réside dans l’objectif clairement affiché : sauver la saison en cours. Une formulation qui en dit long sur les priorités immédiates des autorités monégasques mais qui ne garantie rien pour l’avenir à moyen/long terme.

À ce stade, il ne s’agit pas de projeter l’AS Monaco Basket dans un nouveau cycle ou de dessiner l’avenir à long terme, mais bien d’assurer la continuité sportive et institutionnelle du club jusqu’au terme de l’exercice actuel.

Cette ligne rejoint les éléments déjà évoqués dans la presse : apurement des dettes urgentes, règlement des salaires, respect des engagements envers les instances et maintien de l’équité sportive.

Une parole mesurée, mais stratégique

En se montrant volontairement prudent — « je ne peux rien vous dire avec certitude » — le prince Albert II évite toute annonce prématurée. Mais en affirmant que « tout sera fait », il envoie un signal fort aux joueurs qui attendaient des nouvelles jusqu’à ce samedi, aux partenaires et aux instances du basket français et européen.

Cette déclaration constitue également une réponse indirecte aux inquiétudes exprimées ces derniers jours par les joueurs, qui regrettaient en privé l’absence de communication directe de la part des autorités monégasques.

Un message politique autant que sportif

Au-delà du basket, cette prise de parole touche à l’image même de la Principauté. L’AS Monaco Basket est l’un des clubs de cet État les plus exposés sur la scène européenne, et sa situation actuelle dépasse largement le cadre sportif.

En s’exprimant publiquement, le prince Albert II acte le caractère stratégique du dossier et confirme que Monaco ne peut se permettre un effondrement visible de son club phare, ni sur le plan économique, ni sur le plan symbolique.

Pour l’heure, aucune annonce concrète n’a encore été faite. Mais cette déclaration marque une étape : celle de l’implication assumée du Palais dans la tentative de sauvetage de l’AS Monaco Basket, sans pour autant rassurer sur le fait que le club sera à même de conserver sa place de choix au niveau européen après cette saison.