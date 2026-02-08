Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Le prince Albert II sur l’AS Monaco Basket : « On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club »

Alors que l’AS Monaco traverse une crise financière majeure, le prince Albert II est sorti de son silence. Interrogé par RMC, le souverain monégasque a reconnu la gravité de la situation et confirmé l’implication directe du Palais pour tenter de sauver la saison du club.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le prince Albert II sur l’AS Monaco Basket : « On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club »

Le prince Albert II s’est exprimé sur la situation de l’AS Monaco

Crédit photo : Miko Missana

La parole était rare et attendue. Présent à Livigno pour une remise de médailles lors d’une compétition de snowboard, le Prince Albert II de Monaco a été interrogé par RMC sur la situation extrêmement tendue de l’AS Monaco Basket. Une intervention courte, prudente, mais lourde de sens.

« C’est difficile. Des discussions sont encore en cours. Je ne peux rien vous dire avec certitude au moins pour l’instant. On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club », a déclaré le souverain monégasque.

LIRE AUSSI

Une reconnaissance officielle de la gravité de la situation

Par ces mots, le prince Albert II reconnaît publiquement l’ampleur de la crise que traverse le club de la Principauté. Sans entrer dans les détails du dossier, il confirme que la situation est suffisamment critique pour mobiliser directement les plus hautes autorités monégasques.

Cette prise de parole s’inscrit dans une séquence institutionnelle intense, marquée par des retards de salaire, des procédures judiciaires en cours et la perspective d’une reprise en main du club par la Principauté afin d’éviter une cessation de paiements.

« Sauver la saison », un objectif assumé

L’élément central de la déclaration du prince réside dans l’objectif clairement affiché : sauver la saison en cours. Une formulation qui en dit long sur les priorités immédiates des autorités monégasques mais qui ne garantie rien pour l’avenir à moyen/long terme.

À ce stade, il ne s’agit pas de projeter l’AS Monaco Basket dans un nouveau cycle ou de dessiner l’avenir à long terme, mais bien d’assurer la continuité sportive et institutionnelle du club jusqu’au terme de l’exercice actuel.

Cette ligne rejoint les éléments déjà évoqués dans la presse : apurement des dettes urgentes, règlement des salaires, respect des engagements envers les instances et maintien de l’équité sportive.

Une parole mesurée, mais stratégique

En se montrant volontairement prudent — « je ne peux rien vous dire avec certitude » — le prince Albert II évite toute annonce prématurée. Mais en affirmant que « tout sera fait », il envoie un signal fort aux joueurs qui attendaient des nouvelles jusqu’à ce samedi, aux partenaires et aux instances du basket français et européen.

Cette déclaration constitue également une réponse indirecte aux inquiétudes exprimées ces derniers jours par les joueurs, qui regrettaient en privé l’absence de communication directe de la part des autorités monégasques.

Un message politique autant que sportif

Au-delà du basket, cette prise de parole touche à l’image même de la Principauté. L’AS Monaco Basket est l’un des clubs de cet État les plus exposés sur la scène européenne, et sa situation actuelle dépasse largement le cadre sportif.

En s’exprimant publiquement, le prince Albert II acte le caractère stratégique du dossier et confirme que Monaco ne peut se permettre un effondrement visible de son club phare, ni sur le plan économique, ni sur le plan symbolique.

Pour l’heure, aucune annonce concrète n’a encore été faite. Mais cette déclaration marque une étape : celle de l’implication assumée du Palais dans la tentative de sauvetage de l’AS Monaco Basket, sans pour autant rassurer sur le fait que le club sera à même de conserver sa place de choix au niveau européen après cette saison.

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
seiguementvotre- Modifié
Pour changer un peu (parce que je crois que l'on a bien compris la situation à Monaco, avec ces 10 articles par jour...)... Émilie Gomis est passée au tribunal vendredi, pour avoir pris la défense d'un peuple qui se fait casser la gueule depuis des décennies. Et là, silence assourdissant du petit monde consanguin du basket français (journalistes, Diaw et sa clique...). Parce que oui, en France, on va en prison pour ses idées. C'est bien de le dénoncer quand ça se passe à des milliers de kilomètres, c'est encore mieux de le faire quand tout ça se déroule sous notre nez.
Répondre
(10) J'aime
lefree74
je connaissais son engagement en faveur du peuple palestinien mais je n'avais aucune idée qu'elle avait été poursuivi pour des tweets est-ce que cela a lien direct avec la proposition de loi qui consiste à criminaliser l'antisionisme ?? juste écœurant soutien total à Madame Gomis
Répondre
(5) J'aime
seiguementvotre
C'est effectivement dans la lignée de cette soumission totale de notre caste politico-médiatique, à ce courant politique.
(2) J'aime
elmanu
Cette proposition de loi scandaleuse n'a pas encore été adoptée. Ici elle est poursuivie pour le motif assez délirant d'apologie du terrorisme.
(0) J'aime
flavor_flav
elle n'est pas en prison, elle était convoquée pour un entretien mais elle n'était pas dans un tribunal. Que des mensonges. Dire que cette affaire était largement disproportionnée et exagérée, d'accord, mais partir dans des idées de complots n'est pas très glorieux.
Répondre
(3) J'aime
seiguementvotre
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/artc-emilie-gomis-jugee-a-paris-pour-une-publication-polemique-sur-israel T'as pas l'air d'être le plus futé de la bande, mais je pense que tu seras tout de même capable de lire et comprendre le premier paragraphe de cet article. Pourquoi tu parles de complot ?
(3) J'aime
macroy
Oh la fessée, fla-fla... Tes petites fesses sont toutes rouges ! Le costume de gardien du camp du bien est trop grand pour toi, tu devrais rester a tes petites analyses basiques basket, c'est déjà très bien ! Bien a toi, ma biquette.
(1) J'aime
flavor_flav
ah oui effectivement, je n'avais pas lu le début. j'ai lu le passage, un peu plus bas, où cela parle d'une audition libre. mea culpa
(2) J'aime
macroy
En cours de vérification.
fussoire38
Hors sujet..
Répondre
(0) J'aime
seiguementvotre
Déconne ?!!!
(0) J'aime
lounkao
Quand la politique se mêle de sport....Il a été facile de débaucher des joueurs à coup de millions qu'il n'avait pas...Où est l'équité dans cette affaire ? et de quoi sera fait demain ????Laq ligue continuera sous prétexte que c'est Monaco ? Tous les présidents de france peuvent monter des fortes équipes avec de l'argent qu'ils n'ont pas ! la ligue sera, désormais, très tolérante...
Répondre
(1) J'aime
futuras
indépendammant du fait que le président mette ses propres deniers (qui je le rappelle sont bloqués en lien avac le conflit russe ukrainien) Monaco a présenté un budget en lien avec ses finances (si elles sont disponibles). vouloir comparer ce club avec des clubs financés en majotrité par des finances publiques voire des entreprises qui se retrouvent en difficultés économiques n'a pas beaucoup plus de sens.. Le sport de haut niveau nécessite, si l'on vise l'excellence, des moyens considérables après vouloir qualifier de voyoux, de mafieux... toute personne voulant s'impliquer au titre de la déontologie ou de l'équité cela me fait sourire (doit on demander à chaque partenaire de montrer patte blanche?).
Répondre
(0) J'aime
johndoe- Modifié
peut etre qu'un grand président a dit a un petit président de venir en aide a un ami "prince" qui avait de gros soucis financiers avec son club de basket....peut etre....j'ai un gros pensée pour le club de tarbes qui n'a pas eu cette largesse pécuniere de la part de la ligue qui aurait pu le sauver..... déja qu'il était dépouillé depuis des années de ses meilleurs joueuses par un club voisin.....meme dans le basket, il y a une justice a 2 vitesses......
Répondre
(3) J'aime
raoul_fonfrin
La voyoucratie a pied d'oeuvre
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0