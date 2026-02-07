Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile

Gagner à domicile n’était plus une mission facile pour Blois et Orléans ces dernières semaines. Mais les deux voisins ont retrouvé le sourire devant leur public, ce samedi, lors de la 22e journée d’ÉLITE 2. Blois a disposé de Hyères-Toulon malgré une fin de match tendue (86-81), tandis qu’Orléans a fait le break avant la pause pour s’assurer un succès plus tranquille contre Nantes (105-95).

L’ADA Blois peut remercier Yasmin Mambo

Les Blésois auraient pu se faire peur pour lancer leur mois de février au Jeu de Paume. Devant pendant toute la rencontre, les hommes de David Morabito ont senti le souffle chaud du HTV dans les tout derniers instants, alors que l’écart a chuté à 4 points à une minute du buzzer final (81-77, 39e). Finalement, l’Abeille des Aydes s’est emparée d’une victoire précieuse pour la suite de sa saison, en triomphant de Hyères-Toulon 86-81.

Il a fallu un grand Yasmin Mambo, non seulement meilleur de son équipe, mais aussi et surtout décisif et plein de sang-froid, sur la ligne des lancers francs, en fin de rencontre. Une semaine après sa meilleure performance de la saison contre Poitiers (17 points, 11 rebonds, 4 passes décisives), l’intérieur blésois a inscrit 15 points, capté 3 rebonds et contré 1 tir, pour 19 d’évaluation en 20 minutes.

Plus globalement porté par sa force collective, une fois de plus (8 joueurs à 8 d’évaluation ou plus), l’ADA a retrouvé la victoire à domicile, après avoir chuté deux fois de suite sur ses terres. Blois conserve ainsi sa 2e place au classement (16 victoires – 6 défaites), et met la pression sur Roanne, en tête, juste devant (17-5).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗥𝗘 ! ✅ Très sérieux et appliqués, nos Blésois s'imposent ce soir au Jeu de Paume face à une des équipes en forme du moment ! 🔥 Merci pour votre soutien, vous étiez encore plus de 2500 à pousser ce soir ! 💚 📸 @ngtuan #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/oxBLUHbY0E — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) February 7, 2026

Orléans et sa gâchette Gabric enflamment CO’Met

En embuscade, l’OLB avait lui aussi besoin de regagner à domicile. Invaincus lors de leurs 9 premiers matchs à CO’Met cette saison, les Orléanais avaient été surpris deux fois dans leur salle par Blois et Quimper, et n’y avait pas encore triomphé en 2026. Cette fois, c’est fait, et avec la manière pour la bande de Lamine Kébé, qui a maîtrisé son sujet contre Nantes, ce samedi (105-95).

Pour se mettre en travers d’une paire Mathys Kangudia – Dylan Van Eyck bouillante (21 points chacun), Orléans a déployé sa gâchette : Tomislav Gabric. L’ailier croate s’est pratiquement contenté de scorer, mais il l’a très bien fait. Il termine le match avec 26 unités, son record en France, à 10/13 aux tirs dont un impressionnant 6/9 à 3-points.

Après s’être emparé des commandes juste avant la pause, après un 17-0 (!) infligé à une équipe nantaise à l’envers dans le 2e quart-temps (51-44, 19e), l’OLB a déroulé et peut-être laissé ses doutes derrière lui. Quoi qu’il en soit, les Loirétains conservent leur place sur le podium et repoussent Nantes à la 11e place, dans une ÉLITE 2 très compact au cœur du tableau.