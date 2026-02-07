Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile

ÉLITE 2 - Blois et Orléans se sont imposés, ce samedi, pour clore la 22e journée de championnat. Les Blésois ont résisté au retour de Hyères-Toulon dans les dernières minutes, tandis que les Orléanais n'ont pas tremblé face à Nantes, dans une victoire importante à domicile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile

Yasmin Mambo (à gauche) et Nathan Kuta ont été précieux dans les victoires respectives de Blois et Orléans.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Gagner à domicile n’était plus une mission facile pour Blois et Orléans ces dernières semaines. Mais les deux voisins ont retrouvé le sourire devant leur public, ce samedi, lors de la 22e journée d’ÉLITE 2. Blois a disposé de Hyères-Toulon malgré une fin de match tendue (86-81), tandis qu’Orléans a fait le break avant la pause pour s’assurer un succès plus tranquille contre Nantes (105-95).

L’ADA Blois peut remercier Yasmin Mambo

Les Blésois auraient pu se faire peur pour lancer leur mois de février au Jeu de Paume. Devant pendant toute la rencontre, les hommes de David Morabito ont senti le souffle chaud du HTV dans les tout derniers instants, alors que l’écart a chuté à 4 points à une minute du buzzer final (81-77, 39e). Finalement, l’Abeille des Aydes s’est emparée d’une victoire précieuse pour la suite de sa saison, en triomphant de Hyères-Toulon 86-81.

Il a fallu un grand Yasmin Mambo, non seulement meilleur de son équipe, mais aussi et surtout décisif et plein de sang-froid, sur la ligne des lancers francs, en fin de rencontre. Une semaine après sa meilleure performance de la saison contre Poitiers (17 points, 11 rebonds, 4 passes décisives), l’intérieur blésois a inscrit 15 points, capté 3 rebonds et contré 1 tir, pour 19 d’évaluation en 20 minutes.

Yasmin MAMBO
Yasmin MAMBO
15
PTS
3
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
BLO
86 81
HTV

Plus globalement porté par sa force collective, une fois de plus (8 joueurs à 8 d’évaluation ou plus), l’ADA a retrouvé la victoire à domicile, après avoir chuté deux fois de suite sur ses terres. Blois conserve ainsi sa 2e place au classement (16 victoires – 6 défaites), et met la pression sur Roanne, en tête, juste devant (17-5).

Orléans et sa gâchette Gabric enflamment CO’Met

En embuscade, l’OLB avait lui aussi besoin de regagner à domicile. Invaincus lors de leurs 9 premiers matchs à CO’Met cette saison, les Orléanais avaient été surpris deux fois dans leur salle par Blois et Quimper, et n’y avait pas encore triomphé en 2026. Cette fois, c’est fait, et avec la manière pour la bande de Lamine Kébé, qui a maîtrisé son sujet contre Nantes, ce samedi (105-95).

Mathys KANGUDIA
Mathys KANGUDIA
21
PTS
3
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
ORL
105 95
NAN

Pour se mettre en travers d’une paire Mathys KangudiaDylan Van Eyck bouillante (21 points chacun), Orléans a déployé sa gâchette : Tomislav Gabric. L’ailier croate s’est pratiquement contenté de scorer, mais il l’a très bien fait. Il termine le match avec 26 unités, son record en France, à 10/13 aux tirs dont un impressionnant 6/9 à 3-points.

Tomislav GABRIC
Tomislav GABRIC
26
PTS
2
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
ORL
105 95
NAN

Après s’être emparé des commandes juste avant la pause, après un 17-0 (!) infligé à une équipe nantaise à l’envers dans le 2e quart-temps (51-44, 19e), l’OLB a déroulé et peut-être laissé ses doutes derrière lui. Quoi qu’il en soit, les Loirétains conservent leur place sur le podium et repoussent Nantes à la 11e place, dans une ÉLITE 2 très compact au cœur du tableau.

Blois
Blois
Suivre
Nantes
Nantes
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Paul Djobet impressionne en NCAA avec 38 points ce samedi malgré la courte défaite d'Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet flambe à 38 points en NCAA malgré la défaite d’Omaha
La LNB et son président Philippe Ausseur ont fait un geste envers les joueurs de l'AS Monaco alors que Mike James & co menaçaient de faire grève à Chalon
Betclic ELITE
00h00La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco
ELITE 2
00h00Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile
Betclic ELITE
00h00Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat
ANGT
00h00Cameron Houindo et Ljubljana en finale de l’ANGT, l’ASVEL jouera la petite finale
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien
LF2
00h00Sanction confirmée pour la SIG Féminine : deux points retirés au classement de LF2
ELITE 2
00h0034 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen
Melvyn Ebonkoli a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0