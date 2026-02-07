Cameron Houindo et Ljubljana en finale de l’ANGT, l’ASVEL jouera la petite finale

Brillant en ouverture de l’ANGT pour sa deuxième participation, Cameron Houindo s’est de nouveau fait remarquer ce samedi, lors du deuxième jour du tournoi. Lors de la victoire de son équipe du Cedevita Olimpija Ljubljana contre Ulm (74-85), le jeune pivot français est passé proche du double-double en compilant 16 points et 7 rebonds.

PROFIL JOUEUR Cameron HOUINDO Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 18 ans (10/01/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 3,6 #208 REB 3 #104 PD 1 #161

L’équipe slovène, également emmenée par le local Maks Ciperle, énorme ce samedi (30 points, 7 rebonds, 4 passes décisives), a surtout validé son billet pour la finale du tournoi, ce dimanche. Avec 2 victoires, Ljubljana a en effet terminé à la première place du groupe A, synonyme de match pour le sacre, et a dû patienter quelques heures pour connaître son adversaire.

Houindo n’affrontera pas l’ASVEL

Il n’y aura finalement pas d’opposition entre Houindo et l’ASVEL U18 en finale puisque les Villeurbannais se sont eux inclinés, ce samedi soir, contre Mega Basket (92-82). Dans le match à la mi-temps, Lyon-Villeurbanne a payé un retour des vestiaires poussif (25-15) et une entame de 4e quart-temps ratée. L’ASVEL a tenté de revenir dans les dernières minutes, mais est parti de trop loin pour espérer rallier la finale.

Les Villeurbannais ont subi la loi du jeune ailier Nikola Karalic dans ce qui avait tout d’une demi-finale (21 points). Malgré une marque bien répartie (4 joueurs à 14 points ou plus) et le très bon apport d’Appolinaire Loussavouvou (14 points, 4 rebonds, 8 caviars), les U18 de l’ASVEL s’inclinent pour la première fois dans le tournoi et disputeront leur dernier match dimanche, contre Ulm, pour la médaille de bronze.

Les Français Karl Kouamé (Caen) et Paul Nnanga (Antibes), représentants de la Next Gen Team, se sont eux lourdement inclinés contre Milan (68-93). En à peine 22 minutes de jeu, Kouame a eu le temps de s’exprimer en inscrivant 16 points (9/10 aux lancers francs) et en terminant meilleur marqueur de son équipe. Nnanga a compilé 2 points, 5 rebonds et 3 interceptions en 20 minutes.