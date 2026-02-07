Recherche
ELITE 2

34 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen

ÉLITE 2 - Sur le parquet de la JA Vichy, Siyani Chambers a réalisé son record en carrière en inscrivant 34 points lors de la 22e journée de championnat, ce vendredi. Mais le Caen Basket Calvados, encore trop dépendant de son meneur américain, a de nouveau chuté loin de ses bases.
34 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen

Siyani Chambers a réalisé son record en carrière vendredi, mais Caen s’est incliné à Vichy.

Crédit photo : Victor Lecomte

Un grandissime Siyani Chambers (1,83 m, 32 ans) n’a pas suffi à Caen pour enfin se relancer loin de ses bases. Ce vendredi, les Normands se sont inclinés sur le fil sur le parquet de la JA Vichy (90-86) lors de la 22e journée d’ÉLITE 2, malgré une performance XXL de leur meneur américain, à la fois scoreur et distributeur.

LIRE AUSSI

Dans l’Allier, Chambers a tout simplement réalisé son record en carrière. Il a inscrit 34 points, surpassant ainsi sa précédente marque record de 31, atteinte à deux reprises lorsqu’il jouait dans le championnat hongrois (à Kormend, en décembre 2022 puis à Fehervar en décembre 2023).

Siyani CHAMBERS
Siyani CHAMBERS
34
PTS
2
REB
8
PDE
Logo ELITE 2
VIC
90 86
CAE

Une trop forte dépendance du CBC à son meneur ?

La performance au scoring de l’ancien Blésois est d’autant plus marquante qu’il a terminé la rencontre avec des pourcentages au shoot élevés (10/20 au tir dont 7/12 à 3-points), et qu’il y a ajouté 8 passes décisives, pour un total de 32 d’évaluation. Mais malgré ce carton, assurément l’une des performances individuelles de la saison en ÉLITE 2, le CBC a sombré à l’extérieur pour la 11e fois en 12 déplacements.

La préparation de ce match à Vichy avait été particulièrement délicate pour des Caennais qui se sont « entraînés à sept toute la semaine », dixit le coach Jean-Baptiste Lecrosnier dans les colonnes de Ouest-France. Mais ce n’est pas la première fois que les Normands paient leur dépendance à leur feu follet américain. Mi-janvier, l’entraîneur du CBC le concevait à actu.fr : « Siyani Chambers est un joueur qui, par son apport dans la création et le scoring, nous est essentiel. » Plus qu’essentiel, le chef d’orchestre du CBC semble désormais incontournable.

Une fin de saison périlleuse

En 21 rencontres de championnat, Chambers tourne à 15,7 points, 6,3 passes décisives et 1,4 interception. Le meneur originaire du Minnesota figure ainsi dans le top 10 des meilleurs marqueurs (6e) et passeurs (3e) d’ÉLITE 2, et dans le top 20 des meilleurs voleurs de ballons (16e). Mais les Normands sont enlisés à la 17e place au classement (7 victoires, 15 défaites), à un revers du premier relégable, Quimper.

PROFIL JOUEUR
Siyani CHAMBERS
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 32 ans (14/12/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
15,7
#8
REB
2,3
#152
PD
6,3
#3

Nul doute que les retours en forme progressifs de Clement Cavallo, touché à la cheville droite, de Kevin Koné (épaule) et du jeune Karl Kouamé, parti à l’Adidas Next Gen EuroLeague (6-8 février), permettront à Jean-Baptiste Lecrosnier de trouver davantage de solutions pour mieux gérer la fatigue et les fins de match serrées, à l’instar de ce vendredi. Et pour mieux appréhender une fin de saison périlleuse, alors que le bas de tableau est tout proche et que le CBC s’apprête à affronter 3 membres du top 4 (Orléans, Denain, Blois) coup sur coup.

