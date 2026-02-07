« On réenclenche enfin une dynamique », savoure Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Quimper

Ce vendredi 6 février, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est allé s’imposer en Bretagne. En battant les Béliers de Quimper (79-85), les Palois ont enchaîné un troisième succès de rang en championnat. L’ailier-fort français François Wibaut et l’entraîneur Mickaël Hay ont fait part de leur satisfaction en conférence de presse après la rencontre.

François Wibaut (ailier-fort Élan Béarnais) : « On était devant à la mi-temps. On sait qu’ils ont manqué d’adresse en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont mis des gros tirs. Ils étaient à domicile et ont pris parfois le momentum. Même s’ils ont réussi à mettre des gros tirs, on a réussi à rester ensemble, à rester compact et à faire un bloc. C’est cela qui fait que l’on prend le match à la fin. On sait qu’ils nous ont malmené à l’aller, donc on avait forcément cela en tête. C’est un match comme les autres que l’on a abordé avec la même détermination, avec un petit supplément d’âme. On a retrouvé un bon élan, c’est la troisième de suite et ça fait plaisir. On travaille bien depuis plusieurs semaines et enfin ça se concrétise donc ça fait plaisir. On finit à 30 passes décisives, donc il y a eu un très bon partage du ballon. On sait que la menace peut venir de partout. »

Mickaël Hay (entraîneur Élan Béarnais) : « Quimper a été bien meilleur en deuxième mi-temps notamment avec plus d’adresse à 3- points dans le dernier quart-temps. C’est une belle victoire. Même si on était devant à la mi-temps, on était loin d’être parfait. Il y a plein de situations en deuxième mi-temps où on aurait pu craquer. Je trouve que l’on a montré énormément de sérénité à la fois en attaque et en défense. C’est une belle victoire pour nous. J’ai dû faire deux matchs au complet. Il manque encore un joueur qui va bientôt revenir. J’ai eu énormément de blessés, de malades, deux matchs que l’on perd à la dernière seconde. Ce ne sont pas des excuses. Chacun a ses petits soucis mais je pense qu’on fait partie des deux clubs avec l’ASA à avoir pas mal mangé de ce côté-là. Il y a une deuxième partie de saison. Il reste 17 matchs. Chaque match est tellement dur à prendre. Il y a des surprises à chaque journée de championnat donc ça va être une bataille à chaque journée de championnat. Cela sert à rien de vouloir voir plus loin. On avait commencé la saison par six victoires, une défaite et depuis on a pas gagné trois matchs de suite. On réenclenche enfin une dynamique et c’est plutôt intéressant pour nous. »