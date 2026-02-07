38 points, à 71% à 3-points : Killian Hayes poursuit son opération séduction en G-League

Oui, ce n’est que de la G-League… Mais lorsqu’on se souvient des pourcentages atroces de Killian Hayes en NBA, qui ont fini par lui coûter sa place aux Detroit Pistons, il y a de quoi savourer sa performance de la nuit dernière avec le Cleveland Charge.

Pour son deuxième match d’affilée, l’enfant de Cholet Basket a atteint la barre des 40 d’évaluation. Mais de deux façons différentes… Après l’avoir fait en distribuant à tout va à College Park (26 points et 18 passes décisives), il l’a cette fois réalisé en enfilant le costume du scoreur : 38 points à 12/19 (dont 5/7 à 3-points), 2 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions en 34 minutes face à Greensboro (140-135).

Une belle série à même de lui valoir une promotion en NBA chez les Cavs ? La folle densité de la ligne arrière de la franchise de l’Ohio (James Harden, Donovan Mitchell) tend à faire preuve d’un peu de prudence…

D’autant plus que Killian Hayes ne shoote pas non plus à 71% à 3-points tous les soirs. Cette saison, il en est ainsi à 31,7%, ce qui est certes mieux que sur ses années NBA, où il n’a jamais dépassé les 30%, mais moins bien que l’an dernier avec Long Island (37,1%). Après, il y a 29 autres équipes NBA que les Cavs…