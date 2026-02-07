Recherche
G League

38 points, à 71% à 3-points : Killian Hayes poursuit son opération séduction en G-League

Deuxième sortie d'affilée à 40 d'évaluation pour Killian Hayes ! Le meneur français du Cleveland Charge s'est approché de son record offensif avec 38 points contre Greensboro.
|
00h00
Résumé
Écouter
Killian Hayes tourne à 32 points et 12,5 passes décisives sur ses deux derniers matchs

Crédit photo : Cleveland Charge

Oui, ce n’est que de la G-League… Mais lorsqu’on se souvient des pourcentages atroces de Killian Hayes en NBA, qui ont fini par lui coûter sa place aux Detroit Pistons, il y a de quoi savourer sa performance de la nuit dernière avec le Cleveland Charge.

Pour son deuxième match d’affilée, l’enfant de Cholet Basket a atteint la barre des 40 d’évaluation. Mais de deux façons différentes… Après l’avoir fait en distribuant à tout va à College Park (26 points et 18 passes décisives), il l’a cette fois réalisé en enfilant le costume du scoreur : 38 points à 12/19 (dont 5/7 à 3-points), 2 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions en 34 minutes face à Greensboro (140-135).

Killian HAYES
Killian HAYES
38
PTS
2
REB
7
PDE
Logo G League
CLE
140 135
GRE

Une belle série à même de lui valoir une promotion en NBA chez les Cavs ? La folle densité de la ligne arrière de la franchise de l’Ohio (James Harden, Donovan Mitchell) tend à faire preuve d’un peu de prudence…

D’autant plus que Killian Hayes ne shoote pas non plus à 71% à 3-points tous les soirs. Cette saison, il en est ainsi à 31,7%, ce qui est certes mieux que sur ses années NBA, où il n’a jamais dépassé les 30%, mais moins bien que l’an dernier avec Long Island (37,1%). Après, il y a 29 autres équipes NBA que les Cavs…

G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
A Cleveland, aucune chance, ils sont 14, largement au dessus du 2nd apron et s'ils en prennent un 15e, ce sera soit une oportunité de marché, soit la promotion de Tomlin, leur excellent 2 way. Et puis à qioi bon pour Hayes qui n'aurait aucun temps de jeu... C'est plutot vers les franchises qui tankent qu'il faut regarder... mais qui a besoin de meneur... et encore qui a de la place ?
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Minessota ? Il ne coûte rien et si la greffe prend, il pourrait amener quelques bonnes minutes sur un poste où ils n’ont pas le plus de certitudes (Hyland et Conley).
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
