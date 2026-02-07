Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv mettent fin à la série de l’Étoile Rouge Belgrade

Le Maccabi Tel-Aviv a réalisé une grosse performance en s’imposant 83-82 sur le parquet de Crvena Zvezda, l’Étoile Rouge Belgrade en français, lors de la 27e journée d’EuroLeague. Cette victoire met fin à l’impressionnante série de cinq succès consécutifs des Serbes et permet aux Israéliens de garder espoir pour une qualification en playoffs.

Le match s’est joué dans les dernières secondes, quand Crvena Zvezda a eu l’opportunité de l’emporter. Après les lancers-francs manqués de Roman Sorkin, Jordan Nwora a raté le tir de la victoire, et même le rebond offensif n’a pas permis aux locaux de renverser la situation.

Jimmy Clark brille encore face à une équipe serbe

Jimmy Clark a été le héros de Maccabi avec 22 points, trois jours seulement après son panier au buzzer victorieux contre l’autre équipe serbe, celle du Partizan Belgrade (95-93).

« C’était très difficile de jouer dans une atmosphère comme celle-ci avec les fans présents pendant les 40 minutes. Nous sommes venus ici avec une seule chose en tête : essayer d’être agressifs et obtenir la victoire », a déclaré Clark après la rencontre.

L’international français Jaylen Hoard, élu joueur du match avec 15 points et 7 rebonds, était également satisfait :

« C’était incroyable. Une atmosphère formidable ici évidemment, et nous voulions vraiment repartir avec une victoire pour finir une grande double week. Nous avons joué dur, avec une bonne défense et sommes restés soudés en attaque. »

Roman Sorkin (15 points, 8 rebonds) et Oshae Brissett (14 points, 8 rebonds) ont également contribué au succès israélien. Du côté de Belgrade, Jordan Nwora a terminé meilleur marqueur avec 22 points, mais est resté muet aux deuxième et quatrième quart-temps. Jared Butler a ajouté 16 points et l’ancien joueur de Pro B Chima Moneke 14.

Une fin de match haletante qui tourne à l’avantage de Maccabi

Maccabi avait pris le contrôle en première mi-temps, dominant au rebond (22-13) et menant 40-49 à la pause. Mais Crvena Zvezda est revenue dans le troisième quart-temps avec un 11-2 d’entrée, et le leadership a changé de camp jusqu’aux dernières secondes.

L’équipe visiteuse semblait pourtant bien partie quand elle a créé un écart de sept points à deux minutes de la fin (83-76). Mais Belgrade a réagi avec un 6-0 final, sans parvenir à conclure malgré les occasions.

« J’aime la façon dont nous avons joué. En première mi-temps, nous avons contrôlé les rebonds, mais en seconde nous savions qu’ils allaient sortir agressivement et nous avons eu des difficultés. Nous avons réussi à rester calmes et ce n’était pas joli à la fin, mais on peut voir l’amélioration mentale de l’équipe », a analysé l’entraîneur du Maccabi, Oded Kattash.

Cette victoire permet au Maccabi (12-15) de garder de minces espoirs de playoffs, tandis que Crvena Zvezda (16-11) recule à la septième place après cette déception à domicile.