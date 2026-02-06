« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline

Anthony Davis rejoint Washington : un projet ambitieux… mais fragile

C’est sans doute le trade le plus marquant avant la NBA Trade Deadline : Anthony Davis prend la direction des Washington Wizards.

Les Wizards obtiennent :

Anthony Davis

D’Angelo Russell

Jaden Hardy

Dante Exum

Les Dallas Mavericks récupèrent :

Khris Middleton

AJ Johnson

Malaki Branham

Marvin Bagley III

1er tour de draft 2026 (Oklahoma City Thunder)

1er tour de draft 2030 (Golden State Warriors)

3 seconds tours de Draft

Cette saison, Anthony Davis tournait à 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contre en 31,3 minutes, mais sur seulement 20 matchs.

Pour Thomas Dufant, Washington a frappé fort sans compromettre l’avenir :

« Ils sont parvenus à récupérer Trae Young et Anthony Davis, qui ne joueront probablement pas avant la saison prochaine, tout ça sans toucher à leur chance d’avoir Cameron Boozer, AJ Dybantsa ou Darryn Peterson à la prochaine draft. »

Erwan Abautret salue la prise de risque :

« Bravo aux Wizards. Il fallait avoir la vision. Il fallait tenter quelque chose. Trae Young, c’est un risque. Anthony Davis aussi. Mais c’est un projet excitant. Il faudra être patient… après, ils ne sont pas à une demi-saison près. »

Il pousse même Dallas à aller plus loin :

« Pour Dallas, il faut aller au bout de la logique. Anthony Davis est parti contre des picks, pour Kyrie Irving c’est pareil. Je pense qu’une équipe pourrait être intéressée. »

Thomas Dufant tempère toutefois l’enthousiasme :

« Je suis hype par le projet, mais inquiet. Anthony Davis est souvent blessé. Trae Young, j’ai plus de certitudes. L’an prochain, il faut au moins être au play-in et viser 50 % de victoires. »

Quel coach pour accompagner ce projet ?

Le débat s’est rapidement déplacé vers le banc, avec les noms de Tom Thibodeau et Mike Malone évoqués.

Erwan Abautret est clair : « Dans le jeu NBA de 2026, avec un meneur très offensif, je ne pense pas que Tom Thibodeau soit la solution. »

Jonathan Kuminga à Atlanta : divorce acté avec Golden State

Autre dossier chaud : Jonathan Kuminga quitte les Warriors pour les Atlanta Hawks.

Les Hawks reçoivent :

Jonathan Kuminga

Buddy Hield

Les Warriors récupèrent :

Kristaps Porzingis

À noter également le départ de Trayce Jackson-Davis de Golden State pour les Toronto Raptors

Cette saison :

Porzingis : 17,1 points, 5,1 rebonds en 24,3 minutes (ses moyennes les plus basses depuis sa saison rookie)

: 17,1 points, 5,1 rebonds en 24,3 minutes (ses moyennes les plus basses depuis sa saison rookie) Kuminga : 12,1 points, 5,9 rebonds en 23,8 minutes

Erwan Abautret reste prudent : « Sportivement, j’ai du mal à m’enthousiasmer. Comme Anthony Davis, le problème reste les blessures. »

Mais il acte la séparation : « Le divorce est enfin acté. Il était temps pour lui et pour eux. »

Une cohabitation à surveiller… et Risacher sous pression

À Atlanta, une question se pose immédiatement : comment faire cohabiter Jonathan Kuminga et Jalen Johnson, désormais leader des Hawks ?

Et surtout, quelles conséquences pour Zaccharie Risacher ?

« Il faut plus que jamais qu’il force son destin pour ne pas perdre sa place dans la rotation », prévient Erwan Abautret.

Coby White aux Hornets : un fit discutable

Coby White (1,96 m, 25 ans) rejoint les Charlotte Hornets.

Les Chicago Bulls reçoivent :

Collin Sexton

Ousmane Dieng (envoyé ensuite aux Bucks)

PROFIL JOUEUR Coby WHITE Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 25 ans (16/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 18,8 #55 REB 3,7 #203 PD 4,6 #59

Les Hornets obtiennent :

Coby White

Mike Conley Jr

Le Thunder récupère Mason Plumlee.

Probable back-up de LaMelo Ball, Coby White laisse Erwan Abautret dubitatif :

« J’aime bien ce que font les Hornets, j’aime bien Coby White. Mais associer les deux, je ne suis pas convaincu. Charlotte n’a pas besoin de ce profil. Pour moi, Coby White est un sixième homme dans une franchise compétitive. »

Ayo Dosunmu à Minnesota, Chicago empile les guards

Les Minnesota Timberwolves récupèrent Ayo Dosunmu et Julian Phillips.

Les Bulls obtiennent :

Rob Dillingham

Leonard Miller

4 seconds tours de draft

Un mouvement qui interroge : « Le projet des Bulls est très flou. Ils font sans doute de la place pour l’été, mais aujourd’hui, ils n’ont quasiment que des arrières. »

Pour rappel, Chicago dispose désormais de : Josh Giddey, Rob Dillingham, Jaden Ivey, Collin Sexton, Anfernee Simons, Yuki Kawamura, Tre Jones et Mac McClung.

Guerschon Yabusele enfin relancé à Chicago ?

Dernier mouvement notable : Guerschon Yabusele rejoint les Bulls.

Chicago reçoit Guerschon Yabusele

Les New York Knicks récupèrent Dalen Terry

Mis de côté à New York, le Français est passé de 11 points et 5,6 rebonds à 3 points et 2,3 rebonds, avec un temps de jeu divisé par trois (27,1 → 9,5 minutes).

Erwan Abautret s’interroge sur son utilisation : « Dans une équipe petite en taille, j’ai peur qu’ils le fassent jouer pivot. Il y a ce fantasme du poste 4-5, mais pour moi, c’est un vrai poste 4. »

Jared McCain renforce un Thunder diminué

Enfin, le Oklahoma City Thunder récupère Jared McCain.

Les Philadelphia 76ers obtiennent :

1er tour de draft 2026 (Houston Rockets)

3 seconds tours

Un renfort circonstanciel selon First Team :

« Il vient surtout en pigiste médical. S’il peut être le deuxième meneur derrière Shai Gilgeous-Alexander, sachant qu’AJ Mitchell est plus un arrière, c’est déjà une bonne chose. »

Une Deadline révélatrice

Cette Trade Deadline aura confirmé une chose : certaines franchises osent, d’autres tâtonnent encore. Entre visions long terme assumées (Washington), séparations nécessaires (Golden State) et projets flous (Chicago), les choix faits ces derniers jours pèseront lourd… bien au-delà de cette saison.