Anthony Davis envoyé à Washington avant la NBA Trade Deadline : un duo de géants avec Alex Sarr

Grosse surprise à 24 heures de la trade deadline en NBA. Anthony Davis (2,08 m, 32 ans) va quitter Dallas pour Washington dans un échange spectaculaire impliquant huit joueurs au total, selon ESPN et The Stein Line. L’intérieur dix fois All-Star et champion olympique 2012 et 2024 prend la direction de la capitale fédérale américaine, à peine plus d’un an après son arrivée chez les Mavericks.

Dallas is receiving a 2026 Thunder first-round pick and a 2030 protected Warriors first-round pick in this deal from the Wizards along with second rounders in 2026 (Phoenix), 2027 (Chicago) and 2029 (Houston), sources tell ESPN. https://t.co/t5Qqtkl0Is — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Un échange complexe qui redistribue les cartes

Washington reçoit Anthony Davis, Jaden Hardy (1,90 m, 23 ans), D’Angelo Russell (1,90 m, 29 ans) et Dante Exum. En contrepartie, Dallas récupère Khris Middleton (2,01 m, 34 ans), AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, ainsi que deux premiers tours de draft et trois seconds tours de draft.

Les choix de draft envoyés aux Mavericks incluent un choix 2026 initialement détenu par Oklahoma City (attendu entre la 25e et la 30e position), un choix du premier tour 2030 des Golden State Warriors protégé, et trois choix du second tour en 2026 (Phoenix), 2027 (Chicago) et 2029 (Houston).

Anthony Davis aura vécu une expérience mitigée à Dallas. Arrivé le 2 février 2025 en contrepartie de Luka Doncic dans l’échange le plus spectaculaire de la saison dernière, « The Brow » devait être la pièce centrale du projet texan aux côtés de Kyrie Irving. Mais les blessures ont perturbé ses plans : Davis s’était blessé dès son premier match avec les Mavericks, avant qu’Irving ne soit victime d’une rupture des ligaments croisés.

Cette saison, l’ancien champion NBA 2020 avec les Lakers n’a disputé que 20 matches, encore handicapé par plusieurs blessures, et tournait à 20,4 points et 11,1 rebonds de moyenne. Dallas a depuis licencié Nico Harrison et reconstruit autour du rookie vedette Cooper Flagg (20,1 points, 6,7 rebonds et 4,2 passes de moyenne).

Washington mise sur un noyau jeune et ambitieux

Pour Washington, cet échange s’inscrit dans une stratégie offensive sur le marché des transferts. Après avoir récupéré Trae Young début janvier, les Wizards s’offrent un second All-Star pour encadrer leur noyau prometteur composé de l’ancien Chalonnais Kyshawn George et des deux Français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly.

Davis devra cohabiter avec Sarr dans la raquette des Wizards, mais il faudra sans doute attendre pour voir cette association sur le parquet. L’intérieur comme Young sont actuellement blessés, et avant-dernier à l’Est (13 victoires – 36 défaites), Washington n’aura pas grand intérêt à les faire jouer immédiatement. La franchise tentera surtout de conserver son choix de Draft 2026 qui lui échappera s’il n’est pas dans les huit premiers de la cuvée.