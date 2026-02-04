Ousmane Dieng transféré chez les Chicago Bulls : nouveau départ pour le Français

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) connaît un changement radical de décor en cette trade deadline NBA. L’ailier français, champion NBA 2025 avec Oklahoma City Thunder, a été transféré chez Chicago Bulls dans un échange à trois équipes orchestré ce mercredi 4 février.

L’opération s’est déroulée en deux temps selon les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania. Oklahoma City a d’abord envoyé le natif de Villeneuve-sur-Lot aux Charlotte Hornets avec un pick de second tour contre Mason Plumlee. Immédiatement après, Charlotte a expédié Dieng à Chicago accompagné de Collin Sexton et trois choix de draft du second tour, récupérant en échange Coby White et Mike Conley Jr.

Just in: The Chicago Bulls are trading Coby White and Mike Conley Jr. to the Charlotte Hornets for Collin Sexton, Ousmane Dieng and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NnHXT5b8lR — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Une opportunité de relance après trois saisons difficiles à OKC

Drafté en 11e position en 2022 après son passage chez les New Zealand Breakers, Ousmane Dieng n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation d’Oklahoma City. Barré par le trio majeur Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, le Français tournait cette saison à seulement 3,7 points et 1,6 rebonds en 10,9 minutes de moyenne sur 27 matches.

En trois saisons et demie chez le Thunder, l’international français (1 sélection) aura disputé 136 rencontres de saison régulière pour des statistiques modestes de 4,2 points et 2,1 rebonds en 12 minutes par match. Son dernier match avec OKC mercredi contre Orlando Magic (2 points, 1 rebond, 1 passe en 6 minutes) illustre parfaitement son manque d’opportunités. L’ancien pensionnaire du Pôle France aura toutefois remporté deux titres sur place : celui de G-League en 2024 (MVP des finales) et celui NBA en 2025, sans réellement prendre part aux séries éliminatoires.

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 22 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,7 #390 REB 1,6 #405 PD 1 #351

À Chicago, Dieng rejoint une franchise en pleine reconstruction qui vient de se séparer de plusieurs cadres comme Nikola Vucevic et Kevin Huerter. L’ancien joueur du Pôle France retrouvera un autre Français, Noa Essengue, drafté en 2025. Avec un contrat expirant cet été, le temps presse pour le Lot-et-Garonnais qui doit absolument se mettre en évidence pour décrocher une prolongation ou convaincre une autre franchise de lui faire confiance pour 2025-2026.

Cette opportunité aux Bulls représente potentiellement le dernier wagon pour Ousmane Dieng, qui espère enfin exploiter son potentiel dans l’antre du United Center, théâtre des exploits de Michael Jordan.