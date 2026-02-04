Recherche
NBA

Ousmane Dieng transféré chez les Chicago Bulls : nouveau départ pour le Français

NBA - Le Français Ousmane Dieng quitte le Thunder d'Oklahoma City pour rejoindre les Chicago Bulls dans un échange complexe impliquant Charlotte. L'ailier champion NBA 2025 cherche du temps de jeu pour relancer sa carrière.
00h00
Ousmane Dieng transféré chez les Chicago Bulls : nouveau départ pour le Français

C’est l’heure du nouveau départ pour Ousmane Dieng, envoyé chez les Chicago Bulls

Crédit photo : © Dale Zanine-Imagn Images

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) connaît un changement radical de décor en cette trade deadline NBA. L’ailier français, champion NBA 2025 avec Oklahoma City Thunder, a été transféré chez Chicago Bulls dans un échange à trois équipes orchestré ce mercredi 4 février.

L’opération s’est déroulée en deux temps selon les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania. Oklahoma City a d’abord envoyé le natif de Villeneuve-sur-Lot aux Charlotte Hornets avec un pick de second tour contre Mason Plumlee. Immédiatement après, Charlotte a expédié Dieng à Chicago accompagné de Collin Sexton et trois choix de draft du second tour, récupérant en échange Coby White et Mike Conley Jr.

Une opportunité de relance après trois saisons difficiles à OKC

Drafté en 11e position en 2022 après son passage chez les New Zealand Breakers, Ousmane Dieng n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation d’Oklahoma City. Barré par le trio majeur Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, le Français tournait cette saison à seulement 3,7 points et 1,6 rebonds en 10,9 minutes de moyenne sur 27 matches.

En trois saisons et demie chez le Thunder, l’international français (1 sélection) aura disputé 136 rencontres de saison régulière pour des statistiques modestes de 4,2 points et 2,1 rebonds en 12 minutes par match. Son dernier match avec OKC mercredi contre Orlando Magic (2 points, 1 rebond, 1 passe en 6 minutes) illustre parfaitement son manque d’opportunités. L’ancien pensionnaire du Pôle France aura toutefois remporté deux titres sur place : celui de G-League en 2024 (MVP des finales) et celui NBA en 2025, sans réellement prendre part aux séries éliminatoires.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ousmane Dieng.jpg
Ousmane DIENG
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 22 ans (21/05/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3,7
#390
REB
1,6
#405
PD
1
#351

À Chicago, Dieng rejoint une franchise en pleine reconstruction qui vient de se séparer de plusieurs cadres comme Nikola Vucevic et Kevin Huerter. L’ancien joueur du Pôle France retrouvera un autre Français, Noa Essengue, drafté en 2025. Avec un contrat expirant cet été, le temps presse pour le Lot-et-Garonnais qui doit absolument se mettre en évidence pour décrocher une prolongation ou convaincre une autre franchise de lui faire confiance pour 2025-2026.

Cette opportunité aux Bulls représente potentiellement le dernier wagon pour Ousmane Dieng, qui espère enfin exploiter son potentiel dans l’antre du United Center, théâtre des exploits de Michael Jordan.

Commentaires

doubleti
En espérant qu'il soit à la bonne place avec le bon coach..... wait and see....
derniermot
Là, en l'occurrence, Chicago l'a surtout récupéré pour son contrat expirant. Il va avoir du boulot pour montrer qu'il peut servir à quelque chose, mais sait-on jamais
