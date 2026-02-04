Recherche
NBA

NBA Trade Deadline : Draymond Green dans les discussions de trade des Warriors

Les Golden State Warriors incluent Draymond Green dans leurs négociations d'échanges. L'ailier-fort de 34 ans pourrait quitter la franchise après 13 saisons et demie, dans le cadre d'un potentiel trade pour Giannis Antetokounmpo.
00h00
NBA Trade Deadline : Draymond Green dans les discussions de trade des Warriors

L’entraîneur Steve Kerr a confirmé avoir parlé à Green lundi de son avenir incertain alors que les rumeurs de trade circulent.

Crédit photo : © Rob Gray-Imagn Images

Selon ESPN, les Golden State Warriors ont impliqué Draymond Green dans des conversations d’échanges actives avant la deadline de jeudi, mettant en péril ses 14 saisons avec la franchise. Le general manager Mike Dunleavy et le propriétaire Joe Lacob maintiennent leur motivation d’obtenir un trade pour Giannis Antetokounmpo, et le nom de Green fait partie du cadre des offres disponibles aux Milwaukee Bucks.

Un échange nécessaire pour équilibrer les salaires

Pour faire correspondre les salaires, les Warriors doivent inclure soit Jimmy Butler III (56,8 millions de dollars la saison prochaine) soit Green (27,6 millions de dollars la saison prochaine) dans l’accord. Green possède un contrat plus petit et plus facile à rediriger, et il est actuellement en bonne santé et capable de contribuer à une équipe prétendante, contrairement à Butler blessé.

LIRE AUSSI

L’entraîneur Steve Kerr a confirmé avoir parlé à Green lundi de son avenir incertain alors que les rumeurs de trade circulent. « C’est probablement la première fois, je dirais, depuis que je suis ici que son nom a vraiment été mentionné dans des discussions de trade », a déclaré Kerr mardi lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Green accepte sereinement la situation

Après la défaite 113-94 contre les Philadelphia 76ers mardi soir, Green a reconnu la possibilité que ce soit son dernier match avec les Warriors. « Je pense que beaucoup de gens veulent savoir ce que je ressens », a déclaré Green. « Genre, est-ce que je suis contrarié ? Pas du tout. Si [m’échanger] c’est ce qui est le mieux pour cette organisation, c’est ce qui est le mieux pour cette organisation. »

Green a révélé que sa conversation avec Kerr lui a fait comprendre que la possibilité d’un trade était réelle, et qu’il en a même informé son fils en se rendant au match de mardi. « J’ai été ici 13 ans et demi », a ajouté Green. « C’est plus long que probablement 98% des joueurs NBA ont été au même endroit. Un gars de Saginaw, Michigan. Je ne sais pas si ça se termine à 13 ans et demi, mais si c’est le cas, quelle putain de course ça a été. »

