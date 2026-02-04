Roman Domon enchaîne en NCAA : 18 points pour relancer Murray State

Roman Domon continue d’impressionner pour sa première saison NCAA. L’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque a largement contribué au retour à la victoire de Murray State Racers face à UIC Flames (91-74), confirmant un peu plus son statut de freshman majeur dans la Missouri Valley Conference.

Une performance complète pour stopper la série noire

Après quatre revers consécutifs, Murray State avait besoin d’un signal fort. Le joueur né en 2005 l’a parfaitement incarné avec 18 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Impactant des deux côtés du terrain, Roman Domon a été l’un des moteurs de ce succès collectif, permettant aux Racers de reprendre confiance dans une conférence toujours aussi disputée.

Une saison freshman déjà référence

À l’évaluation, il s’agit de la troisième meilleure performance de l’Amiénois depuis son arrivée outre-Atlantique. Seuls ses 19 points et 11 rebonds face à Evansville début janvier, ainsi que son record offensif à 29 points contre Northern Iowa il y a moins de deux semaines, font mieux.

Déjà élu à deux reprises Freshman of the Week à la fin de l’année 2025, l’intérieur confirme match après match sa polyvalence, son aisance et sa capacité à peser dans différents secteurs du jeu.

Murray State solide dauphin de la Missouri Valley Conference

Grâce à ce succès, Murray State reste seule deuxième de la Missouri Valley Conference avec un bilan de 16 victoires pour 7 défaites. Une position stratégique dans la course aux premières places, portée par la régularité de son freshman français.

Mathis Courbon en difficulté, mais quelques signaux positifs

L’autre Français des Racers, Mathis Courbon, a également pris part à la rencontre. L’ancien joueur de Roanne a disputé 5 minutes pour 2 rebonds et 2 ballons perdus. Le prospect traverse actuellement une période plus délicate, avec deux points ou moins inscrits lors de ses six derniers matchs. Il avait néanmoins montré des flashs encourageants début janvier, avec 16 points et 7 rebonds face à Bradley, l’une des meilleures équipes de la conférence.

Prochain rendez-vous pour les deux Français dans la nuit de vendredi à samedi, avec un déplacement sur le parquet de Southern Illinois.