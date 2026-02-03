Recherche
NBA

NBA Trade Deadline : Mike Conley Jr. et Jaden Ivey envoyés aux Bulls dans un échange à 3 équipes

NBA - Les Chicago Bulls récupèrent Mike Conley Jr. des Timberwolves et Jaden Ivey des Pistons dans un échange complexe impliquant également Kevin Huerter et Dario Šarić avant la deadline NBA.
|
00h00
NBA Trade Deadline : Mike Conley Jr. et Jaden Ivey envoyés aux Bulls dans un échange à 3 équipes

Mike Conley quitte les Minnesota Timberwolves pour Chicago

Crédit photo : Jesse Johnson-Imagn Images

Les Chicago Bulls ont frappé un grand coup avant la deadline des transferts en s’offrant deux nouveaux joueurs dans un échange à trois équipes impliquant les Minnesota Timberwolves et les Detroit Pistons. Selon Shams Charania d’ESPN, cette transaction complexe redistribue quatre joueurs et inclut un échange de choix de draft.

Un double renfort pour Chicago avec Conley et Ivey

Les Bulls récupèrent le meneur Mike Conley Jr. (1,83 m, 38 ans) en provenance du Minnesota et le guard Jaden Ivey des Pistons. Conley, 38 ans, traverse sa 19e saison NBA et apporte son expérience après quatre années passées chez les Timberwolves. L’ancien All-Star affiche des moyennes en carrière de 13,7 points, 5,6 passes, 2,9 rebonds et 1,6 paniers à 3-points réussis en 1 216 matchs.

PROFIL JOUEUR
Mike CONLEY
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 38 ans (11/10/1987)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
4,4
#365
REB
1,8
#384
PD
2,9
#130

Cette saison, Conley connaît des statistiques en baisse avec seulement 4,4 points, 2,9 passes et 1,8 rebonds par match en 44 rencontres. Malgré ces chiffres modestes, son leadership et sa vision du jeu restent des atouts précieux pour une équipe de Chicago en quête de playoffs.

Jaden Ivey, 24 ans, représente un pari d’avenir pour les Bulls. Sélectionné en 5e position de la draft 2022 en sortant de Purdue, le jeune arrière a vu son temps de jeu drastiquement réduit cette saison à Detroit. Après une campagne 2023-2024 prometteuse à 17,6 points de moyenne avant sa blessure au péroné gauche en janvier, Ivey ne tourne plus qu’à 8,2 points, 2,2 rebonds et 1,6 passes en 16,8 minutes par match.

Detroit mise sur l’expérience avec Huerter et Šarić

Les Pistons, leaders surprenants de la Conférence Est avec un bilan de 36 victoires pour 12 défaites, récupèrent Kevin Huerter et Dario Šarić des Bulls, ainsi qu’un échange protégé de premier tour 2026 du Minnesota. Huerter, 27 ans, apporte sa régularité offensive avec 10,9 points, 3,8 rebonds, 2,6 passes et 1,6 paniers à 3-points par match cette saison, shootant à 45,5% aux tirs et 31,4% à longue distance.

Šarić, 31 ans, rejoint Detroit après avoir été transféré dimanche de Sacramento à Chicago dans un autre échange à trois équipes. Selon Bobby Marks d’ESPN, les quatre joueurs impliqués dans ce trade évoluent tous sous contrat expirant, et Šarić peut encore être échangé avant la deadline de jeudi car son salaire « entre dans une exception et n’est pas agrégé ».

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

lulutoutvert
pardon j'ai peut-être mal lu, mais Minnesota recupère quoi dans l'affaire ?
Répondre
(0) J'aime
roblackman
seulement du cash.
Répondre
(0) J'aime
cmnkm95
Que des sous
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
