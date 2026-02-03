NBA Trade Deadline : Mike Conley Jr. et Jaden Ivey envoyés aux Bulls dans un échange à 3 équipes

Les Chicago Bulls ont frappé un grand coup avant la deadline des transferts en s’offrant deux nouveaux joueurs dans un échange à trois équipes impliquant les Minnesota Timberwolves et les Detroit Pistons. Selon Shams Charania d’ESPN, cette transaction complexe redistribue quatre joueurs et inclut un échange de choix de draft.

Bulls and Pistons have desires met here in a young and veteran guards to Chicago and a sharpshooter goes to Detroit. Minnesota creates significant tax savings and roster space as they pursue a Milwaukee star this week. https://t.co/u9FiTn4wTD — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Un double renfort pour Chicago avec Conley et Ivey

Les Bulls récupèrent le meneur Mike Conley Jr. (1,83 m, 38 ans) en provenance du Minnesota et le guard Jaden Ivey des Pistons. Conley, 38 ans, traverse sa 19e saison NBA et apporte son expérience après quatre années passées chez les Timberwolves. L’ancien All-Star affiche des moyennes en carrière de 13,7 points, 5,6 passes, 2,9 rebonds et 1,6 paniers à 3-points réussis en 1 216 matchs.

Cette saison, Conley connaît des statistiques en baisse avec seulement 4,4 points, 2,9 passes et 1,8 rebonds par match en 44 rencontres. Malgré ces chiffres modestes, son leadership et sa vision du jeu restent des atouts précieux pour une équipe de Chicago en quête de playoffs.

Jaden Ivey, 24 ans, représente un pari d’avenir pour les Bulls. Sélectionné en 5e position de la draft 2022 en sortant de Purdue, le jeune arrière a vu son temps de jeu drastiquement réduit cette saison à Detroit. Après une campagne 2023-2024 prometteuse à 17,6 points de moyenne avant sa blessure au péroné gauche en janvier, Ivey ne tourne plus qu’à 8,2 points, 2,2 rebonds et 1,6 passes en 16,8 minutes par match.

Detroit mise sur l’expérience avec Huerter et Šarić

Les Pistons, leaders surprenants de la Conférence Est avec un bilan de 36 victoires pour 12 défaites, récupèrent Kevin Huerter et Dario Šarić des Bulls, ainsi qu’un échange protégé de premier tour 2026 du Minnesota. Huerter, 27 ans, apporte sa régularité offensive avec 10,9 points, 3,8 rebonds, 2,6 passes et 1,6 paniers à 3-points par match cette saison, shootant à 45,5% aux tirs et 31,4% à longue distance.

Šarić, 31 ans, rejoint Detroit après avoir été transféré dimanche de Sacramento à Chicago dans un autre échange à trois équipes. Selon Bobby Marks d’ESPN, les quatre joueurs impliqués dans ce trade évoluent tous sous contrat expirant, et Šarić peut encore être échangé avant la deadline de jeudi car son salaire « entre dans une exception et n’est pas agrégé ».