EuroLeague

Paris n’enchaîne pas après le Real : le Bayern Munich les domine dans la peinture

EuroLeague - Après une première période étriquée, la seconde période jouée sur un haut rythme a tourné en la faveur du Bayern Munich, qui est venu à bout du Paris Basketball grâce notamment aux rebonds offensifs (19), pour un score final de 81-75.
00h00
Résumé
Paris n’enchaîne pas après le Real : le Bayern Munich les domine dans la peinture

Les Parisiens repartent de Munich avec une défaite

Crédit photo : Théo Caron

Cette saison en EuroLeague, le Bayern Munich est l’équipe qui récolte le moins de rebonds offensifs (9,6 de moyenne). Et pourtant ce soir à domicile contre le Paris Basketball, les Munichois en ont récupéré… 19, soit plus du double. Une grosse lacune qui a en partie coûté la victoire aux Parisiens, qui confirment leurs difficultés dans le secteur intérieur. Ces derniers ont tenté le tout pour le tout en enchaînant les séquences en small ball. Il faut dire qu’il manquait Daulton Hommes et Enzo Shahrvin dans le secteur intérieur. Grâce à ces rebonds offensifs, leurs adversaires du soir ont pu provoquer quantité de secondes chances.

– Journée 26

Match de traînards

La première période fut très serrée, jouée sur un faux rythme, et avec comme mot d’ordre la défense. Le score après 20 minutes n’était que de 34-31 en faveur des Allemands. C’est au retour des vestiaires que le rythme s’est accéléré. Mais alors que ce nouveau rythme aurait dû davantage bénéficier les Parisiens, ce sont finalement leurs hôtes qui en ont profité et creusé l’écart.

Malgré tout, le match est resté serré jusqu’au bout, et les hommes de Francesco Tabellini n’ont rien lâché, en faisant un match de traînards. L’écart est resté tout le match entre les 2 et 9 points. Mais ils n’ont pu que retarder l’inévitable, et s’inclinent 81-75, après notamment deux shoots dévastateurs pour le moral d’Andreas Obst (24 points), et un money-time qui s’est éternisé. Côté Parisien, le désormais 2e meilleur marqueur de l’EuroLeague Nadir Hifi est celui qui s’en est le mieux sorti (17 points et 5 passes décisives pour 23 d’évaluation).

Nadir HIFI
Nadir HIFI
17
PTS
3
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
BAY
81 75
PAR

Cette défaite est une rechute pour Paris, une semaine seulement après avoir signé leur probable plus belle victoire de la saison en EuroLeague contre le Real Madrid. Mais la défaite surprise en championnat contre Boulazac était déjà venue doucher leur belle dynamique. Ce nouveau revers sur la scène européenne vient comme une double-peine. Surtout face à une équipe elle aussi en difficulté cette saison comme le Bayern Munich. Ces derniers restent en 15e place et Paris en 17e, avec deux victoires d’avance sur la lanterne rouge, l’ASVEL.

« Mes joueurs se sont battus très dur, jusqu’au bout. On a joué contre une super équipe, qui fait beaucoup d’efforts, donc félicitations à eux. C’était un match serré, à la fin les deux tirs d’Obst nous ont tués. Le premier était après un rebond offensif, on avait le ballon mais on l’a perdu, et sur le deuxième on l’a perdu derrière un écran. Ce sont deux paniers fous. Ça fait mal. »

Francesco Tabellini après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
