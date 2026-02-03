NBA Trade Deadline : Les Celtics échangent Anfernee Simons contre Nikola Vucevic des Bulls

Nikola Vucevic (2,08 m, 35 ans) débarque à Boston. Le pivot monténégrin complète une raquette qui avait cruellement besoin d’un pivot pour continuer à jouer les premiers rôles en cette saison 2025-2026.

The Boston Celtics land their new center at this week's trade deadline: pic.twitter.com/GaF2GInQcu — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Un renfort d’expérience pour pallier les manques au poste 5

Après des mois de spéculations concernant l’ajout d’un intérieur et la réduction de la masse salariale, les Celtics ont accompli ces deux objectifs en un seul mouvement mardi après-midi. Le joueur de 2,08 m devrait combler un besoin majeur au poste de pivot pour Boston, qui s’est principalement appuyé sur les jeunes inexpérimentés Neemias Queta et Luka Garza cette saison.

Queta a été l’un des joueurs avec la plus forte progression statistique de la cette saison, s’imposant comme titulaire à temps plein avec des moyennes solides de 10,0 points, 8,0 rebonds et 1,3 contre par match. Cependant, Vucevic affiche des moyennes de 16,9 points et 9,0 rebonds en 48 matchs cette saison avec les Bulls, apportant à Boston un tir extérieur supplémentaire et une capacité de rebond pour accompagner Queta au poste bas.

Un échange économiquement avantageux pour Boston

Selon ESPN, Boston a également économisé plus de 20 millions de dollars en paiements de luxury tax grâce à cet échange, en troquant Simons et son contrat expirant de 27 millions de dollars contre Vucevic et son contrat expirant de 21 millions de dollars. Simons, âgé de 26 ans, tournait à 14,2 points par match en sortie de banc pour Boston cette saison.

Les Celtics (31-18), menés par leur trio d’arrières vedettes composé de Jaylen Brown, Derrick White et Payton Pritchard, étaient à égalité avec les New York Knicks pour le deuxième meilleur bilan de la Conférence Est avant mardi. Il s’agissait du deuxième échange réalisé mardi par les Bulls, qui ont également envoyé Kevin Huerter aux Detroit Pistons dans un échange à trois équipes impliquant les Minnesota Timberwolves.