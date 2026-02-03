L’ADA Blois et ses jeunes s’imposent contre Orléans, mais l’écart était trop large au point-average

La tâche était grande pour l’ADA Blois. Pour se qualifier en finale de la Leaders Cup, elle devait remonter son déficit de 13 points concédé au match aller au CO’Met face à une équipe d’Orléans des grands jours (103-90). Et pour couronner le tout, les hommes de David Morabito comptaient trois absents avant de débuter le match : Jacques Alingué, Romuald Morency et Nathan Cayo. Trois jeunes Espoirs ont pris leur place avec brio, et ont fortement contribué à la victoire des leurs (81-79), même si elle ne sera pas suffisante pour récupérer le ticket de qualification à la finale. Ce seront donc les tenants du titre orléanais qui tenteront de faire le doublé à l’Arena Futuroscope le 22 février, face au vainqueur du duel entre Roanne et Vichy.

« Cette qualification, c’est très bien pour le club, pour nous et pour les supporters. La Leaders Cup n’est pas prioritaire, mais nous nous sommes donnés les moyens de la jouer, donc il faut la jouer à fond ! En plus, c’est notre trophée que l’on va défendre. Donc je suis vraiment très content » savourait le capitaine Ludovic Negrobar (13 points, 8 rebonds, 3 passes décisives) au micro de France Bleu.

Victoire de la jeunesse blésoise

Côté blésois, on peut tout de même se satisfaire du visage affiché par cet effectif diminué aujourd’hui. Et surtout par les jeunes joueurs. Les deux meilleurs marqueurs de l’équipe ont en effet 19 et 17 ans : Jonas Boulefaa (18 points et 8 rebonds), et Sacha Defoundoux qui explose tous ses records professionnels avec 13 points et 3 rebonds en 22 minutes. À noter aussi les bonnes sorties des jeunes du centre de formation Demao Diehi (4 points, 3 rebonds pour 8 d’évaluation en 8 minutes) et Mohamed Cissoko (1 rebond en 2 minutes). Sans oublier les 8 points de Talis Soulhac et Maxime Sconard, qui ont malheureusement été limités par les fautes.

En bref, la jeunesse blésoise s’impose 83-81 contre Orléans. Une victoire sans importance comptable, mais importante pour la confiance et pour bâtir sur des nouvelles pierres la suite de la saison. Les efforts investis dans la qualité des infrastructures, et la volonté de donner des opportunités aux jeunes portent leurs fruits dans le Loir-et-Cher.