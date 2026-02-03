Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Jade Sage propulsée à la tête de LyonSo

NM1 - À la suite de la mise en retrait de Philippe Hervé, son assistante Jade Sage prend les rênes de l'équipe de LyonSo.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jade Sage propulsée à la tête de LyonSo

LyonSo : Jade Sage aux commandes

Crédit photo : Lyonso Basket

À la suite de la mise en retrait de Philippe Hervé, c’est son assistante Jade Sage qui s’installe sur le banc de LyonSO. Dans les colonnes du journal Le Progrès, Karim Zaza, Directeur sportif du club, a confié au quotidien régional les détails de cette transition.

LIRE AUSSI

La confiance placée en Jade Sage

Recruté l’été dernier pour épauler Philippe Hervé à la tête de l’équipe professionnelle, Jade Sage a été entraineur assistante à Antibes en 2018/2019, l’ASVEL en 2019/2020, Denain (2021/2022), Lille (2023/2024) ainsi que responsable du centre de formation et préparatrice physique à Charnay Basket (LFB) en 2020/2021.

« Jade Sage assurera la continuité jusqu’au rétablissement souhaité de Philippe. Nous avons pleinement confiance en elle et c’est une belle opportunité de s’affirmer également dans un autre rôle. »

Un retrait temporaire

Le journal rapporte également les explications du club sur le départ momentané de Philippe Hervé, précisant que cette décision est avant tout humaine :

« Philippe Hervé souhaitait prendre du recul temporairement. Cette décision, prise en concertation et validée par la direction du club, s’inscrit dans une démarche humaine et responsable. On accompagne pleinement Philippe dans cette décision pour qu’il prenne soin de lui dans une période compliquée dans sa vie personnelle. Philippe reste un membre important de notre projet. Le club lui apporte tout son soutien et lui laisse le temps nécessaire. »

Première ce mardi soir

Pour sa première en tant que coach principale face au Pays Salonais Basket 13 ce mardi soir dans le cadre de la J23 de Nationale 1, Jade Sage sera assistée de Robin Nartz, joueur en N3 et coach des U18, ainsi que de l’intendant Jean-Louis Perruchet sur le banc.

Photo: LyonSO

Entre-deux à 20h à la Canopée. LyonSo est 9e de la Poule B de NM1 (9V/13D) et Pays Salonais Basket 13 est 13e avec un bilan de 6 succès en 22 rencontres.

Le match est à suivre en direct ici

 

NM1
NM1
Suivre
LyonSO
LyonSO
Suivre
Jade Sage
Jade Sage
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0