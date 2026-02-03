Jade Sage propulsée à la tête de LyonSo

À la suite de la mise en retrait de Philippe Hervé, c’est son assistante Jade Sage qui s’installe sur le banc de LyonSO. Dans les colonnes du journal Le Progrès, Karim Zaza, Directeur sportif du club, a confié au quotidien régional les détails de cette transition.

La confiance placée en Jade Sage

Recruté l’été dernier pour épauler Philippe Hervé à la tête de l’équipe professionnelle, Jade Sage a été entraineur assistante à Antibes en 2018/2019, l’ASVEL en 2019/2020, Denain (2021/2022), Lille (2023/2024) ainsi que responsable du centre de formation et préparatrice physique à Charnay Basket (LFB) en 2020/2021.

« Jade Sage assurera la continuité jusqu’au rétablissement souhaité de Philippe. Nous avons pleinement confiance en elle et c’est une belle opportunité de s’affirmer également dans un autre rôle. »

Un retrait temporaire

Le journal rapporte également les explications du club sur le départ momentané de Philippe Hervé, précisant que cette décision est avant tout humaine :

« Philippe Hervé souhaitait prendre du recul temporairement. Cette décision, prise en concertation et validée par la direction du club, s’inscrit dans une démarche humaine et responsable. On accompagne pleinement Philippe dans cette décision pour qu’il prenne soin de lui dans une période compliquée dans sa vie personnelle. Philippe reste un membre important de notre projet. Le club lui apporte tout son soutien et lui laisse le temps nécessaire. »

Première ce mardi soir

Pour sa première en tant que coach principale face au Pays Salonais Basket 13 ce mardi soir dans le cadre de la J23 de Nationale 1, Jade Sage sera assistée de Robin Nartz, joueur en N3 et coach des U18, ainsi que de l’intendant Jean-Louis Perruchet sur le banc.

Entre-deux à 20h à la Canopée. LyonSo est 9e de la Poule B de NM1 (9V/13D) et Pays Salonais Basket 13 est 13e avec un bilan de 6 succès en 22 rencontres.

Le match est à suivre en direct ici