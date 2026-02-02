Recherche
NM1

Philippe Hervé se met en retrait du banc de LyonSO

NM1 - L'entraîneur de LyonSO, Philippe Hervé, a décidé de se mettre temporairement en retrait pour des raisons personnelles, une décision humaine soutenue par sa direction. Malgré un bilan actuel de 9 victoires pour 13 défaites, l'équipe doit rapidement se remobiliser pour la réception de Salon-de-Provence ce 3 février à La Canopée.
00h00
Résumé
Philippe Hervé se met en retrait du banc de LyonSO

Philippe Hervé a décidé de prendre temporairement du recul afin de prendre soin de lui.

Crédit photo : Lyonso Basket

C’est une annonce qui vient de secouer le club de LyonSO. Par un communiqué officiel, la direction du club rhodanien a annoncé que son entraîneur principal, Philippe Hervé, avait décidé de prendre temporairement du recul pour des raisons personnelles.

Une pause nécessaire pour des raisons personnelles

Dans son communiqué, le club met en avant une décision prise « dans un souci de responsabilité et de respect des équilibres personnels ». Loin des ruptures brutales souvent observées dans le sport professionnel, ce retrait temporaire s’est fait en concertation étroite avec la direction.

Le club a tenu à souligner sa solidarité envers son technicien :

« Dans un souci de responsabilité et de respect des équilibres personnels, notre coach a décidé de prendre temporairement du recul afin de prendre soin de lui. Cette décision, prise en concertation et validée par la direction du club, s’inscrit dans une démarche humaine et responsable. Le club lui apporte tout son soutien et lui laisse le temps nécessaire. Son retour se fera lorsqu’il se sentira pleinement prêt. Par respect pour Philippe et pour ce choix, le club ne fera pas de commentaire supplémentaire et remercie chacun de le comprendre. En attendant, l’organisation sportive est assurée dans la continuité du projet. »

Par respect pour la vie privée de Philippe Hervé, aucune information supplémentaire ne sera divulguée par l’organisation, qui appelle à la compréhension de tous.

Un bilan sportif en demi-teinte

Ce retrait intervient alors que LyonSO traverse une période charnière de sa saison en Nationale 1. Actuellement 9e de la poule B, l’équipe affiche un bilan de 9 victoires pour 13 défaites.

Le week-end dernier, les Lyonnais ont concédé une défaite frustrante face à Charleville-Mézières (). La 4e de suite en championnat. Malgré cette instabilité au classement, le club assure que l’organisation sportive reste en place pour assurer la continuité du projet entamé.

LIRE AUSSI

Un test immédiat à La Canopée

Le calendrier ne laisse que peu de répit aux joueurs. Dès ce mardi 3 février, LyonSO accueillera le Pays Salonnais Basket 13 dans son antre de La Canopée.

Ce match sera crucial pour stabiliser la position du club au classement et prouver que l’effectif peut rester mobilisé malgré l’absence de son coach principal sur le banc. L’intérim devra rapidement trouver ses marques pour relancer la dynamique de victoires avant d’aborder la dernière ligne droite de la saison régulière.

NM1 – Journée 23
03/02/2026
LYO LyonSO
SAL Pays Salonais Basket 13
BER Berck Rang du Fliers
BES Besançon
MET Metz
MUL Mulhouse Mustangs
FOS Fos Provence
SCA SCABB Lab
STB Le Havre
BOU Boulogne-sur-Mer
LOO Loon Plage
ORC Orchies
SVB Saint-Vallier
CHA Charleville-Méz.
NM1
NM1
LyonSO
LyonSO
Suivre

