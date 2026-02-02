Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti

Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) continue de profiter de l’opportunité qui lui est donnée à Portland. Le Français de 21 ans a livré une nouvelle prestation aboutie face à Cleveland, signant un deuxième match de suite à 15 points avec les Trail Blazers. Mais, comme souvent ces dernières semaines, cela n’a pas suffi à inverser la dynamique collective. Toutefois, le front-office de la franchise orégonaise est désormais convaincu de le sécuriser dans l’effectif : l’ancien Spur de San Antonio va signer un contrat garanti.

Sidy Cissoko confirme sur la durée

Déjà auteur de 15 points lors du match précédent, Sidy Cissoko a remis ça face aux Cavaliers. En 32 minutes, l’ailier français compile 15 points à 5/9 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, pour 3 balles perdues. Titulaire, actif des deux côtés du terrain, il s’est une nouvelle fois distingué par son énergie et son agressivité, dans un contexte collectif compliqué.

À ses côtés, Rayan Rupert a connu une soirée plus délicate. En 19 minutes, l’arrière français termine avec 3 points à 1/6 au tir, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 balles perdues.

Jarrett Allen intenable, Cleveland trop fort

En face, les Cleveland Cavaliers ont pu s’appuyer sur un Jarrett Allen en état de grâce. Le pivot a signé le meilleur match de sa carrière avec 40 points et 17 rebonds, tout en ajoutant 5 passes décisives et 4 contres. Bien épaulé par Sam Merrill (22 points, dont six tirs à 3-points), Cleveland a rapidement pris le contrôle de la rencontre.

Les Portland Trail Blazers, privés de leur meilleur marqueur Deni Avdija (dos), ont pourtant tenté de revenir dans le dernier quart-temps, revenant à dix points (106-96). Mais un nouveau tir primé de Merrill a définitivement scellé le sort du match.

Une série noire qui se poursuit pour Portland

Cette défaite est la cinquième consécutive pour Portland, toujours en difficulté malgré quelques individualités qui émergent. Caleb Love (21 points) a également tenté de maintenir les siens à flot, sans succès. Les Blazers devront rapidement réagir, dès la réception de Phoenix, pour enrayer cette spirale négative.

Une bonne nouvelle pour Cissoko, une situation plus floue pour Rupert

Bonne nouvelle côté français : selon Marc Stein, le two-way contract de Sidy Cissoko, limité à 50 matches NBA par saison, va être converti en contrat garanti par les Trail Blazers après la trade deadline (le 5 février). Une juste récompense au vu de son impact récent et de la confiance accordée par le staff.

En revanche, cette décision pourrait avoir des conséquences pour Rayan Rupert. Portland devra en effet libérer des places dans son effectif, avec au moins deux joueurs à couper ou à transférer, et les discussions sont nombreuses en interne à l’approche de cette échéance.