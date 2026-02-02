Recherche
NBA

Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland

Performance historique de Jarrett Allen face aux Trail Blazers. Le pivot des Cavaliers signe le match de sa carrière avec 40 points et 17 rebonds dans la victoire 130-111 de Cleveland, établissant une ligne statistique jamais vue en NBA.
00h00
Résumé
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.

Crédit photo : © Troy Wayrynen-Imagn Images

Jarrett Allen a livré la performance de sa vie dimanche soir à Portland. Le pivot des Cleveland Cavaliers a pulvérisé son record personnel en inscrivant 40 points et captant 17 rebonds lors de la victoire 130-111 face aux Trail Blazers. Une démonstration de force qui restera gravée dans les mémoires.

Allen a été tout simplement inarrêtable des deux côtés du terrain. Shootant à 16/23 aux tirs, il a ajouté 5 passes décisives, 4 contres et 2 interceptions à sa ligne statistique. Le plus impressionnant ? Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu, une première dans l’histoire de la NBA pour de telles statistiques.

 

 

 

– Journée 2022026

 

Une domination totale dans la raquette

Les Trail Blazers n’ont trouvé aucune solution pour stopper Allen. Donovan Clingan, pourtant solide défensivement, n’a pu que subir la loi du pivot des Cavs. Allen a multiplié les actions spectaculaires, enchaînant les dunks en transition, les moves au poste et même un « dream shake » digne d’Hakeem Olajuwon au troisième quart-temps.

Dès la première mi-temps, Allen avait déjà inscrit 25 points et capté 10 rebonds, donnant le ton d’une soirée exceptionnelle. Cleveland menait 57-48 à la pause avant de faire exploser le match au troisième quart-temps, remportant cette période 41-30 grâce notamment à un 6/11 à 3-points.

Sam Merrill a parfaitement accompagné Allen avec 22 points, dont 6 paniers à 3-points sur 8 tentatives. Donovan Mitchell, moins en vue offensivement avec 14 points, s’est contenté de distribuer le jeu avec 9 passes décisives, laissant ses coéquipiers briller.

Cette victoire permet aux Cavaliers de rebondir après leur défaite contre Phoenix et de poursuivre leur excellent parcours avec 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs. Les Trail Blazers, privés de Deni Avdija (dos), concèdent leur cinquième défaite consécutive malgré les 21 points de Caleb Love.

Cleveland poursuivra sa tournée à l’Ouest mercredi face aux Los Angeles Clippers, fort de cette performance historique de son pivot qui vient de rappeler à tous son importance dans le système des Cavaliers.

