Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91

Le Miami Heat a livré une performance offensive exceptionnelle dimanche soir en écrasant les Chicago Bulls 134-91, avec Bam Adebayo et Pelle Larsson qui ont chacun inscrit 20 points. Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l’histoire de la franchise floridienne.

Une domination historique pour Miami

L’avance maximale de 54 points constitue un record pour Miami cette saison, dépassant largement les 45 points d’écart obtenus face à Memphis le 24 octobre dernier. Cette performance s’inscrit comme la deuxième plus grosse avance de l’ère moderne pour le Heat, qui avait battu Memphis de 60 points le 29 mars 2024.

Pour Chicago, ce déficit de 54 points représente le plus important depuis une défaite de 58 points face à Boston le 8 décembre 2018. Les Bulls avaient déjà encaissé deux revers de 41 points cette saison, dont un face à ce même Heat le 21 novembre.

The Miami Heat tonight: 43 AST (franchise record)

13 players with an AST (franchise record) A passing CLINIC in a big victory 🔥

Un collectif performant malgré les absences

Kel’el Ware a contribué avec 17 points, tandis qu’Andrew Wiggins et Jaime Jaquez Jr. ont chacun ajouté 14 points. Davion Mitchell, de retour de blessure à l’épaule, a inscrit 13 points pour Miami. L’équipe évoluait pourtant sans Norman Powell (raisons personnelles) et Tyler Herro (côtes). Powell a d’ailleurs été sélectionné pour le All-Star Game peu après le début de la rencontre, une première dans sa carrière.

Du côté de Chicago, Coby White a mené l’attaque avec 16 points, suivi par Nikola Vucevic (12 points) et Ayo Dosunmu (10 points). Vlad Goldin a marqué ses premiers points en NBA au quatrième quart-temps avec un dunk spectaculaire, imitant le célèbre logo Jumpman de Michael Jordan.

Cette rencontre complétait une série rare de trois matchs consécutifs entre les mêmes équipes en saison régulière, un phénomène qui ne s’était pas produit depuis 1972. Miami remporte deux victoires sur les trois confrontations de cette série exceptionnelle.