Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91

Bam Adebayo et Pelle Larsson ont chacun inscrit 20 points dans une victoire historique. Le Heat réalise la troisième plus grosse victoire de son histoire face aux Bulls.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91

Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l’histoire de la franchise floridienne.

Crédit photo : © Jim Rassol-Imagn Images

Le Miami Heat a livré une performance offensive exceptionnelle dimanche soir en écrasant les Chicago Bulls 134-91, avec Bam Adebayo et Pelle Larsson qui ont chacun inscrit 20 points. Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l’histoire de la franchise floridienne.

Une domination historique pour Miami

L’avance maximale de 54 points constitue un record pour Miami cette saison, dépassant largement les 45 points d’écart obtenus face à Memphis le 24 octobre dernier. Cette performance s’inscrit comme la deuxième plus grosse avance de l’ère moderne pour le Heat, qui avait battu Memphis de 60 points le 29 mars 2024.

Pour Chicago, ce déficit de 54 points représente le plus important depuis une défaite de 58 points face à Boston le 8 décembre 2018. Les Bulls avaient déjà encaissé deux revers de 41 points cette saison, dont un face à ce même Heat le 21 novembre.

Un collectif performant malgré les absences

Kel’el Ware a contribué avec 17 points, tandis qu’Andrew Wiggins et Jaime Jaquez Jr. ont chacun ajouté 14 points. Davion Mitchell, de retour de blessure à l’épaule, a inscrit 13 points pour Miami. L’équipe évoluait pourtant sans Norman Powell (raisons personnelles) et Tyler Herro (côtes). Powell a d’ailleurs été sélectionné pour le All-Star Game peu après le début de la rencontre, une première dans sa carrière.

LIRE AUSSI

Du côté de Chicago, Coby White a mené l’attaque avec 16 points, suivi par Nikola Vucevic (12 points) et Ayo Dosunmu (10 points). Vlad Goldin a marqué ses premiers points en NBA au quatrième quart-temps avec un dunk spectaculaire, imitant le célèbre logo Jumpman de Michael Jordan.

Cette rencontre complétait une série rare de trois matchs consécutifs entre les mêmes équipes en saison régulière, un phénomène qui ne s’était pas produit depuis 1972. Miami remporte deux victoires sur les trois confrontations de cette série exceptionnelle.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Betclic ELITE
00h00ITW Jacob Gilyard, la ch’tite étincelle américaine qui rallume la flamme du BCM Gravelines-Dunkerque
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
Amine Noua exulte après la victoire face au Panathinaïkos
À l’étranger
00h00Amine Noua s’offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l’Aris
Contenus premium
Médias
00h00Nouvelle semaine de contenus premium BeBasket : interviews, immersion et trajectoires fortes
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
Betclic ELITE
00h00« Quand on joue comme ça… » : la JDA Dijon s’offre le scalp de l’ASVEL !
1 / 0
Livenews NBA
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
1 / 0