Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green

Les Phoenix Suns ont entamé leur série de cinq matchs à domicile par une défaite face au Miami Heat, s’inclinant 111-102 au Mortgage Matchup Center. Cette deuxième défaite consécutive a été marquée par des absences importantes et une maladresse offensive criante.

Une adresse à 3-points catastrophique pour Phoenix

L’élément le plus marquant de cette rencontre reste l’inefficacité des Suns à longue distance. L’équipe de Phoenix n’a converti que 7 de ses 35 tentatives à 3-points, soit un pourcentage dérisoire de 20%. Cette performance détonne avec les standards habituels de l’équipe, qui occupait le 12ème rang NBA avec 36,5% de réussite à 3-points avant ce match.

Grayson Allen, malgré ses 18 points au total, a particulièrement souffert avec seulement 1 réussite sur 11 tentatives à 3-points. Royce O’Neale a vécu une soirée encore plus difficile, manquant ses 7 tentatives à longue distance pour ne marquer que 8 points. Cette maladresse collective a pesé lourd dans l’issue de la rencontre, Phoenix accusant jusqu’à 18 points de retard en seconde période.

Adebayo mène Miami vers la victoire

Du côté du Heat, Bam Adebayo s’est montré décisif avec 22 points au compteur, menant le Heat (25-22) vers ce succès qui leur permet de remporter la série de la saison face aux Suns. Jaime Jaquez Jr. a été précieux avec 20 points, 5 rebonds et 6 passes en sortant du banc, tandis que Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.

Dillon Brooks a été le meilleur marqueur des Suns avec 26 points, mais cela n’a pas suffi à compenser les absences de Devin Booker (entorse à la cheville droite) et Jalen Green (blessure aux ischio-jambiers). Phoenix (27-19) a également souffert de son incapacité à provoquer des pertes de balle, ne récupérant que 12 ballons pour 15 points, bien loin de leurs moyennes habituelles.

Les Suns poursuivront leur série de matchs à domicile le 27 janvier face aux Brooklyn Nets, espérant retrouver leur efficacité offensive et leurs joueurs clés pour relancer leur dynamique.