NBA

Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points

Dillon Brooks (27 points) et Devin Booker (23 points) ont mené les Suns vers une victoire convaincante. Phoenix a inscrit 20 paniers à 3-points pour remporter son deuxième succès consécutif face à des Nets en difficulté.
00h00
Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points

Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu.

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Les Phoenix Suns ont dominé les Brooklyn Nets 126-117 lundi soir au Barclays Center, dans un match marqué par une adresse exceptionnelle à longue distance. Avec 20 paniers à 3-points réussis sur 39 tentatives (51%), Phoenix a livré l’une de ses meilleures performances offensives de la saison.

Dillon Brooks a mené la charge avec 27 points, parfaitement épaulé par Devin Booker (23 points) et Collin Gillespie (22 points). Cette victoire permet aux Suns d’afficher un bilan de 26 victoires pour 17 défaites et de remporter un cinquième succès lors des sept derniers matchs.

Une domination offensive éclatante malgré un retour des Nets

Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu grâce à un Brooks en feu (3/3 à 3-points). L’équipe a maintenu son avance à la mi-temps (72-68) malgré un sursaut des Nets en fin de deuxième période.

Les hommes de Jordan Ott ont creusé l’écart jusqu’à 20 points en première mi-temps et menaient encore de 17 points à 9 minutes de la fin. Mais Brooklyn n’a jamais abdiqué, orchestrant un impressionnant retour de 19-6 ponctué par Noah Clowney qui a ramené l’écart à quatre points (118-114) à quatre minutes du terme.

– Journée 20012026

La réaction de Phoenix fut immédiate : Brooks a planté un 3-points crucial, suivi d’un panier primé de Royce O’Neale trouvé par Grayson Allen (124-115) qui a définitivement scellé l’issue de la rencontre.

Du côté des Nets, Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur avec 23 points, tandis que Clowney (16 points) et Ziaire Williams (15 points) ont apporté leur contribution. Williams, de retour après une semaine d’absence pour maladie, s’est montré reconnaissant : « Je suis juste reconnaissant d’être là. Je me suis réveillé un matin en me sentant bien, puis je suis tombé malade. C’était un rappel que tout peut vous être enlevé à tout moment. »

Cette défaite confirme les difficultés actuelles de Brooklyn, qui n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs et affiche désormais un bilan de 12 victoires pour 29 défaites. Les Suns, quant à eux, pointent au sixième rang de la Conférence Ouest, à égalité avec les Lakers, et pourraient récupérer Jalen Green dès mardi face aux 76ers de Philadelphie.

Livenews
Interviews
00h00Fabien Causeur, la grande interview bilan : « Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière ! »
EuroLeague
00h00Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé
EuroCup
00h00La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne
EuroLeague
00h00Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic
NM1
00h00Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans
Désormais âgé de 28 ans, favori pour le titre de MVP de Betclic ELITE, Elie Okobo est entré dans son prime
Betclic ELITE
00h00Les longues confessions d’Élie Okobo : « Je veux être reconnu comme un winner »
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !
Livenews NBA
Kuminga n'a pas joué depuis 16 matchs.
NBA
00h00Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.
Betclic ELITE
00h00Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks
Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs.
NBA
00h00LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin
Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse
NBA
00h00Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns
Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu'il est entré en collision avec Davion Mitchell.
NBA
00h00Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat
Tobias Harris a été l'artisan principal de cette victoire avec 25 points.
NBA
00h00Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks
Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.
NBA
00h00Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent
