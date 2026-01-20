Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points

Les Phoenix Suns ont dominé les Brooklyn Nets 126-117 lundi soir au Barclays Center, dans un match marqué par une adresse exceptionnelle à longue distance. Avec 20 paniers à 3-points réussis sur 39 tentatives (51%), Phoenix a livré l’une de ses meilleures performances offensives de la saison.

Dillon Brooks a mené la charge avec 27 points, parfaitement épaulé par Devin Booker (23 points) et Collin Gillespie (22 points). Cette victoire permet aux Suns d’afficher un bilan de 26 victoires pour 17 défaites et de remporter un cinquième succès lors des sept derniers matchs.

Last season when the Suns had 26 wins, they were 26-29. This season, they are 26-17. VIBES ARE BACK IN PHOENIX ☀️ pic.twitter.com/PNShFlrwgO — LEEZUS (@AndrewLeezus) January 20, 2026

Une domination offensive éclatante malgré un retour des Nets

Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu grâce à un Brooks en feu (3/3 à 3-points). L’équipe a maintenu son avance à la mi-temps (72-68) malgré un sursaut des Nets en fin de deuxième période.

Les hommes de Jordan Ott ont creusé l’écart jusqu’à 20 points en première mi-temps et menaient encore de 17 points à 9 minutes de la fin. Mais Brooklyn n’a jamais abdiqué, orchestrant un impressionnant retour de 19-6 ponctué par Noah Clowney qui a ramené l’écart à quatre points (118-114) à quatre minutes du terme.

La réaction de Phoenix fut immédiate : Brooks a planté un 3-points crucial, suivi d’un panier primé de Royce O’Neale trouvé par Grayson Allen (124-115) qui a définitivement scellé l’issue de la rencontre.

Du côté des Nets, Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur avec 23 points, tandis que Clowney (16 points) et Ziaire Williams (15 points) ont apporté leur contribution. Williams, de retour après une semaine d’absence pour maladie, s’est montré reconnaissant : « Je suis juste reconnaissant d’être là. Je me suis réveillé un matin en me sentant bien, puis je suis tombé malade. C’était un rappel que tout peut vous être enlevé à tout moment. »

Cette défaite confirme les difficultés actuelles de Brooklyn, qui n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs et affiche désormais un bilan de 12 victoires pour 29 défaites. Les Suns, quant à eux, pointent au sixième rang de la Conférence Ouest, à égalité avec les Lakers, et pourraient récupérer Jalen Green dès mardi face aux 76ers de Philadelphie.