« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?

« Ne pas mélanger ambition et exigence.« Tel était le mot d’ordre de Fabrice Lefrançois samedi 31 janvier, après la victoire de Cholet devant son public face à Bourg-en-Bresse. Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, les Maugeois ont remporté un match radicalement offensif face à la JL, 4e budget du championnat, qu’ils ont battue à l’aller comme au retour en Betclic ELITE.

Si l’irrégularité peut frustrer l’ambition, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont fait du « Top 6, l’objectif de l’équipe », avoue Digué Diawara chez Ouest-France. Nathan De Sousa, héroïque face à Bourg, y avait déjà fait allusion deux semaines plus tôt. Mais leur entraîneur, lui, ne veut pas se tromper de cap pour la fin de saison, sans pour autant tempérer les ardeurs choletaises.

« Les calculs, très peu pour moi »

S’il se dit « prêt à les suivre sur n’importe quel combat », Fabrice Lefrançois ne veut pas pour autant que cet objectif chiffré dénature l’identité de ses joueurs. Car mathématiquement, CB se trouve à huit victoires du top 6, rappelle Ouest-France. « Les calculs, les projections, très peu pour moi », avoue l’entraîneur chez nos confrères. Avant de poursuivre sa réflexion, et recentrer l’attention : « J’ambitionne avant tout de bien jouer au basket. […] Tous les ans, on bouscule la hiérarchie ; ça serait bien de se poser un instant et de profiter du moment présent, d’arrêter d’être dans le calcul ».

Ne voulant pas sortir la calculette, le technicien craint surtout que cette attention portée sur les chiffres ne soient la cause de l’irrégularité des résultats choletais. Car dans son esprit, cette victoire de marque contre la Jeu n’occulte en rien la défaite cuisante contre l’Elan, une semaine plus tôt. Un match après l’autre, son équipe se rendra à Limoges vendredi, où il faudra désormais confirmer, au risque que cela « ne parte vite en n’importe quoi », avertit-il.