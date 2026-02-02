Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?

Betclic ELITE - Victorieux à la Meilleraie face à la JL Bourg samedi, les joueurs choletais ne se privent pas d'ambitionner le haut de tableau, après avoir battu l'équipe de Frédéric Fauthoux une seconde fois. Leur entraîneur Fabrice Lefrançois s'est dit prêt à les suivre, même si la focale doit être portée ailleurs que sur les chiffres.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?

Fabrice Lefrançois veut suivre l’appétit de ses joueurs pour alimenter les ambitions choletaises.

Crédit photo : Lilian Bordron

« Ne pas mélanger ambition et exigence.«  Tel était le mot d’ordre de Fabrice Lefrançois samedi 31 janvier, après la victoire de Cholet devant son public face à Bourg-en-Bresse. Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, les Maugeois ont remporté un match radicalement offensif face à la JL, 4e budget du championnat, qu’ils ont battue à l’aller comme au retour en Betclic ELITE.

Si l’irrégularité peut frustrer l’ambition, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont fait du « Top 6, l’objectif de l’équipe », avoue Digué Diawara chez Ouest-France. Nathan De Sousa, héroïque face à Bourg, y avait déjà fait allusion deux semaines plus tôt. Mais leur entraîneur, lui, ne veut pas se tromper de cap pour la fin de saison, sans pour autant tempérer les ardeurs choletaises.

LIRE AUSSI

« Les calculs, très peu pour moi »

S’il se dit « prêt à les suivre sur n’importe quel combat », Fabrice Lefrançois ne veut pas pour autant que cet objectif chiffré dénature l’identité de ses joueurs. Car mathématiquement, CB se trouve à huit victoires du top 6, rappelle Ouest-France. « Les calculs, les projections, très peu pour moi », avoue l’entraîneur chez nos confrères. Avant de poursuivre sa réflexion, et recentrer l’attention : « J’ambitionne avant tout de bien jouer au basket. […] Tous les ans, on bouscule la hiérarchie ; ça serait bien de se poser un instant et de profiter du moment présent, d’arrêter d’être dans le calcul ».

Ne voulant pas sortir la calculette, le technicien craint surtout que cette attention portée sur les chiffres ne soient la cause de l’irrégularité des résultats choletais. Car dans son esprit, cette victoire de marque contre la Jeu n’occulte en rien la défaite cuisante contre l’Elan, une semaine plus tôt. Un match après l’autre, son équipe se rendra à Limoges vendredi, où il faudra désormais confirmer, au risque que cela « ne parte vite en n’importe quoi », avertit-il.

LIRE AUSSI
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Betclic ELITE
00h00ITW Jacob Gilyard, la ch’tite étincelle américaine qui rallume la flamme du BCM Gravelines-Dunkerque
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
Amine Noua exulte après la victoire face au Panathinaïkos
À l’étranger
00h00Amine Noua s’offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l’Aris
Contenus premium
Médias
00h00Nouvelle semaine de contenus premium BeBasket : interviews, immersion et trajectoires fortes
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
Betclic ELITE
00h00« Quand on joue comme ça… » : la JDA Dijon s’offre le scalp de l’ASVEL !
1 / 0
Livenews NBA
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
1 / 0