Après l’élimination en BCL, Cholet et Nathan De Sousa relancent directement la machine pour « aller chercher un top 6 »

Cholet n’imaginait sans doute pas vivre un pareil ascenseur émotionnel en l’espace de six jours. Après la qualification pour la Leaders Cup dimanche dernier à Gravelines, les hommes de Fabrice Lefrançois sont tombés de haut « les armes à la main » le mercredi suivant, en s’inclinant lors de la belle face à Tofas en Basketball Champions League, mettant fin à leur parcours européen.

Les Maugeois sont parvenus à relever la tête assez vite malgré la désillusion, puisqu’il recevait Saint-Quentin samedi 17 janvier, lors de la 16e journée de Betclic ELITE. Derrière la meilleure performance dans l’ÉLITE de Deandre Gholston (26 points, 3 passes et 2 interceptions en 22 minutes), Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) a lui aussi un peu retrouvé le sourire face à l’équipe de sa ville natale. Après ses 12 points et 5 passes face aux Phénix, le meneur All-Star est revenu dans les colonnes de Ouest-France sur la semaine écoulée, et celles à venir jusqu’à la fin de saison. Car la fin de l’épopée européenne ne sape pas les ambitions maugeoises, bien au contraire.

Gommer les défauts pour « passer un cap »

Plutôt que de ressasser l’élimination en BCL, Nathan De Sousa veut se concentrer sur ce qui les échéances à venir, en tirant du positif de la situation. « C’est trop tard maintenant, nous sommes éliminés : c’est ainsi. […] Nous allons avoir plus de temps pour travailler nos matchs », essaie de relativiser le jeune homme.

Si son équipe est restée en maîtrise face à Saint-Quentin, comme elle l’avait prévu pour « ne pas se faire peur », c’est aussi pour repartir du bon pied et attaquer de grands objectifs. Des grands objectifs peut-être même revus à la hausse, grâce aux plages d’entraînement supplémentaires qui pourraient permettre de régler l’irrégularité dont a pu souffrir Cholet. La fin de saison est celle de tous les possibles pour les coéquipiers de De Sousa, qui envisage « Pourquoi pas, de passer un cap ».

Ce cap se retranscrirait au classement, où CB est pour l’heure 8e. « Toujours désireux de gagner », Nathan De Sousa aimerait « aller chercher un Top 6 et passer les quarts de finale de playoffs », avoue-t-il sans détour chez nos confrères. En attendant de valider ou non cette remontée, Cholet a conforté sa place dans le Top 8 à la faveur de son succès à la Meilleraie, couplé à la défaite de Chalon dans le derby à Dijon. L’Élan compte désormais une défaite de plus (8) que les Choletais (9 victoires pour 7 défaites).