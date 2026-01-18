Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Après l’élimination en BCL, Cholet et Nathan De Sousa relancent directement la machine pour « aller chercher un top 6 »

Betclic ÉLITE - Éliminé de BCL, Cholet s'est rassuré sur son parquet face à Saint-Quentin trois jours plus tard. Les hommes de Fabrice Lefrançois réenclenchent une dynamique positive en vue de la fin de saison, avec des ambitions revues à la hausse, comme l'a confié Nathan De Sousa chez nos confrères de Ouest-France.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après l’élimination en BCL, Cholet et Nathan De Sousa relancent directement la machine pour « aller chercher un top 6 »

Nathan De Sousa a réaffirmé les ambitions choletaises pour la fin de saison, après l’élimination en BCL.

Crédit photo : Lilian Bordron

Cholet n’imaginait sans doute pas vivre un pareil ascenseur émotionnel en l’espace de six jours. Après la qualification pour la Leaders Cup dimanche dernier à Gravelines, les hommes de Fabrice Lefrançois sont tombés de haut « les armes à la main » le mercredi suivant, en s’inclinant lors de la belle face à Tofas en Basketball Champions League, mettant fin à leur parcours européen.

Les Maugeois sont parvenus à relever la tête assez vite malgré la désillusion, puisqu’il recevait Saint-Quentin samedi 17 janvier, lors de la 16e journée de Betclic ELITE. Derrière la meilleure performance dans l’ÉLITE de Deandre Gholston (26 points, 3 passes et 2 interceptions en 22 minutes), Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) a lui aussi un peu retrouvé le sourire face à l’équipe de sa ville natale. Après ses 12 points et 5 passes face aux Phénix, le meneur All-Star est revenu dans les colonnes de Ouest-France sur la semaine écoulée, et celles à venir jusqu’à la fin de saison. Car la fin de l’épopée européenne ne sape pas les ambitions maugeoises, bien au contraire.

LIRE AUSSI

Gommer les défauts pour « passer un cap »

Plutôt que de ressasser l’élimination en BCL, Nathan De Sousa veut se concentrer sur ce qui les échéances à venir, en tirant du positif de la situation. « C’est trop tard maintenant, nous sommes éliminés : c’est ainsi. […] Nous allons avoir plus de temps pour travailler nos matchs », essaie de relativiser le jeune homme.

Si son équipe est restée en maîtrise face à Saint-Quentin, comme elle l’avait prévu pour « ne pas se faire peur », c’est aussi pour repartir du bon pied et attaquer de grands objectifs. Des grands objectifs peut-être même revus à la hausse, grâce aux plages d’entraînement supplémentaires qui pourraient permettre de régler l’irrégularité dont a pu souffrir Cholet. La fin de saison est celle de tous les possibles pour les coéquipiers de De Sousa, qui envisage « Pourquoi pas, de passer un cap ».

Nathan DE SOUSA
Nathan DE SOUSA
12
PTS
2
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
93 80
SQB
LIRE AUSSI

Ce cap se retranscrirait au classement, où CB est pour l’heure 8e. « Toujours désireux de gagner », Nathan De Sousa aimerait « aller chercher un Top 6 et passer les quarts de finale de playoffs », avoue-t-il sans détour chez nos confrères. En attendant de valider ou non cette remontée, Cholet a conforté sa place dans le Top 8 à la faveur de son succès à la Meilleraie, couplé à la défaite de Chalon dans le derby à Dijon. L’Élan compte désormais une défaite de plus (8) que les Choletais (9 victoires pour 7 défaites).

LIRE AUSSI

 

Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0