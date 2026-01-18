Après l’élimination en BCL, Cholet et Nathan De Sousa relancent directement la machine pour « aller chercher un top 6 »
Nathan De Sousa a réaffirmé les ambitions choletaises pour la fin de saison, après l’élimination en BCL.
Cholet n’imaginait sans doute pas vivre un pareil ascenseur émotionnel en l’espace de six jours. Après la qualification pour la Leaders Cup dimanche dernier à Gravelines, les hommes de Fabrice Lefrançois sont tombés de haut « les armes à la main » le mercredi suivant, en s’inclinant lors de la belle face à Tofas en Basketball Champions League, mettant fin à leur parcours européen.
Les Maugeois sont parvenus à relever la tête assez vite malgré la désillusion, puisqu’il recevait Saint-Quentin samedi 17 janvier, lors de la 16e journée de Betclic ELITE. Derrière la meilleure performance dans l’ÉLITE de Deandre Gholston (26 points, 3 passes et 2 interceptions en 22 minutes), Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) a lui aussi un peu retrouvé le sourire face à l’équipe de sa ville natale. Après ses 12 points et 5 passes face aux Phénix, le meneur All-Star est revenu dans les colonnes de Ouest-France sur la semaine écoulée, et celles à venir jusqu’à la fin de saison. Car la fin de l’épopée européenne ne sape pas les ambitions maugeoises, bien au contraire.
Gommer les défauts pour « passer un cap »
Plutôt que de ressasser l’élimination en BCL, Nathan De Sousa veut se concentrer sur ce qui les échéances à venir, en tirant du positif de la situation. « C’est trop tard maintenant, nous sommes éliminés : c’est ainsi. […] Nous allons avoir plus de temps pour travailler nos matchs », essaie de relativiser le jeune homme.
Si son équipe est restée en maîtrise face à Saint-Quentin, comme elle l’avait prévu pour « ne pas se faire peur », c’est aussi pour repartir du bon pied et attaquer de grands objectifs. Des grands objectifs peut-être même revus à la hausse, grâce aux plages d’entraînement supplémentaires qui pourraient permettre de régler l’irrégularité dont a pu souffrir Cholet. La fin de saison est celle de tous les possibles pour les coéquipiers de De Sousa, qui envisage « Pourquoi pas, de passer un cap ».
Ce cap se retranscrirait au classement, où CB est pour l’heure 8e. « Toujours désireux de gagner », Nathan De Sousa aimerait « aller chercher un Top 6 et passer les quarts de finale de playoffs », avoue-t-il sans détour chez nos confrères. En attendant de valider ou non cette remontée, Cholet a conforté sa place dans le Top 8 à la faveur de son succès à la Meilleraie, couplé à la défaite de Chalon dans le derby à Dijon. L’Élan compte désormais une défaite de plus (8) que les Choletais (9 victoires pour 7 défaites).
