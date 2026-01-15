Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Basketball Champions League

« On perd les armes à la main » : Cholet Basket éliminé, la frustration mêlée à la fierté

BCL - Cholet Basket a vu son aventure en BCL s’arrêter mercredi 14 janvier à Bursa, battu de justesse par Tofas (84-82). Après cette élimination cruelle au play-in, joueurs et staff choletais oscillaient entre frustration immédiate et fierté du parcours européen.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On perd les armes à la main » : Cholet Basket éliminé, la frustration mêlée à la fierté

C’est la fin de la saison européenne pour Cholet Basket

Crédit photo : FIBA

Cholet Basket est passé tout près du renversement. À Bursa, face à Tofas, le club des Mauges a échoué à deux petits points dans un match couperet, synonyme d’élimination de la Ligue des Champions (BCL). Une issue frustrante, d’autant plus après une seconde période de caractère, qui a logiquement suscité de nombreuses réactions dans le camp choletais.

LIRE AUSSI

Une élimination frustrante, mais assumée

Forcément marqué par le scénario, Fabrice Lefrançois a d’abord tenu à saluer l’adversaire, tout en soulignant l’état d’esprit de son groupe. « On est déçus de s’arrêter comme ça, mais il y a beaucoup de fierté par rapport à ce qu’on a montré depuis le début de la compétition », a confié l’entraîneur de Cholet Basket dans Le Courrier de l’Ouest. Le technicien a insisté sur le courage de ses joueurs, rappelant que son équipe avait rivalisé avec des formations d’un tout autre calibre budgétaire. « On perd les armes à la main », a-t-il résumé, conscient que l’écart minime renforçait encore le sentiment de frustration.

Des détails qui font basculer le match

Lucide, le coach choletais est aussi revenu sur les points noirs de la rencontre. Les pertes de balle et les rebonds offensifs concédés ont pesé lourd dans la balance. « Encaisser autant de points après nos erreurs, à ce niveau-là, ça fait très mal », a-t-il reconnu, tout en soulignant la montée en intensité de Tofas par rapport au match précédent. Le contexte, entre pression du public et engagement physique, a également joué son rôle dans cette manche décisive.

Un groupe touché mais tourné vers la suite

Dans le vestiaire, la déception était palpable. Keshawn Justice (2,01 m, 26 ans) a résumé l’état d’esprit général, évoquant un objectif manqué de peu. « On était venus pour se qualifier. C’est dur à avaler, mais il faudra s’appuyer sur cette expérience pour le championnat », a-t-il expliqué, déjà tourné vers la suite de la saison.

Même tonalité chez Mohamed Diarra (2,07 m, 25 ans), partagé entre regrets et détermination. « On est forcément déçus. Il va falloir digérer, mais on a montré qu’on ne lâchait jamais », a souligné l’intérieur, conscient que l’absence de la BCL laissera un vide mais aussi davantage d’énergie à consacrer aux compétitions nationales.

La frustration d’Ayayi et le combat jusqu’au bout

Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) n’a pas caché sa frustration, notamment face à l’impact physique et à certaines situations litigieuses. L’arrière girondin a toutefois voulu retenir le caractère affiché par son équipe. « On s’est battus, on n’a pas reculé. Même dans la dureté, on a montré qu’on était là », a-t-il expliqué, rappelant que ce type de match forge un groupe.

Une fierté européenne malgré tout

Au-delà de l’élimination, Fabrice Lefrançois a tenu à élargir le regard sur l’ensemble du parcours. « C’était une compétition très relevée pour nous. On a montré qu’on pouvait exister et faire de bonnes choses », a-t-il conclu. Une BCL qui s’arrête brutalement, mais qui laisse aussi l’image d’un Cholet Basket combatif, respecté, et capable de rivaliser jusqu’à la dernière seconde.

Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
frenchpaul1988
La frustration est compréhensible, mais je dis tout de même à cette équipe du CB pour leur beau parcours, ils se sont sortis d'une poule relevée (Hapoel Holon, Joventud Badalone et Busraspor) et sont tombés les armes à la main contre un gros client (Tofas Bursa).
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Alpha Diallo va-t-il devoir encore remplacer Daniel Theis dans la raquette de Monaco
EuroLeague
00h00Monaco toujours diminué avant de retrouver Paris
C'est la fin de la saison européenne pour Cholet Basket
Basketball Champions League
00h00« On perd les armes à la main » : Cholet Basket éliminé, la frustration mêlée à la fierté
Axel Bouteille réalise une saison solide avec le Buducnost Podgorica
EuroCup
00h00Axel Bouteille porte le Buducnost Podgorica dans son dernier match d’EuroCup
Wilfried Yeguete et Le Mans, tenants du titre, vont affronter Nanterre en quarts de finale de la Leaders Cup
Betclic ELITE
00h00Leaders Cup 2026 : Monaco – Strasbourg, ASVEL – Cholet… le tirage au sort est connu
Isaiah Sy a signé son match référence en NCAA ce mercredi
NCAA
00h00Isaiah Sy s’offre son premier match référence en NCAA avec Oregon State
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
Tyshaun Crawford ne convainc pas au Portel, mais l'ESSM aura du mal à le remplacer
Betclic ELITE
00h00Le Portel face au casse-tête du recrutement, plombé par les blessures et un budget très contraint
Betclic ELITE
00h00Juhann Begarin saisit sa chance du moment à Monaco
Melvin Ajinça a signé son record de points en pro ce mardi soir
Betclic ELITE
00h00Melvin Ajinça améliore son record de points en pro et relance l’ASVEL face à Boulazac
Les arbitres sont souvent sous le feu des projecteurs en cas de décisions contestées
Betclic ELITE
00h00Arbitrage : simple ressenti ou vraie crispation cette saison en Betclic ÉLITE ?
1 / 0
Livenews NBA
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points
NBA
00h00Jamal Murray écrase Dallas : Cooper Flagg blessé, les Nuggets s’imposent 118-109
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
1 / 0