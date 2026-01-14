Éliminé en play-in de 2 petits points par Tofas Bursa, Cholet peut avoir des regrets

Leur performance quasi-parfaite à La Meilleraie la semaine dernière leur avait offert le droit à un Match 3 décisif pour sortir de ce play-in. Cholet Basket vivait ce mercredi 14 janvier son déplacement le plus important de la saison en BCL, chez le Tofas Bursa. Une qualification dans le Top 16 pour rejoindre Chalon et Le Mans était en jeu. « Gagner là-bas serait un exploit » annonçait le coach Fabrice Lefrançois avant le match, comme pour les motiver. Et ses joueurs en sont passés tout proches.

Lorsque l’écart est passé à +16 au milieu du troisième quart-temps, on se disait que le rêve s’était trop éloigné. Dépassés en défense, les Choletais ont aussi pendant longtemps souffert pour attaquer (moins de 20 points marqués dans chacun des trois premiers quart-temps). « On s’est fait rentrer dedans, on savait que ça allait être comme ça, mais j’ai aimé la réaction derrière » a analysé Fabrice Lefrançois après la rencontre, cité par Ouest-France. En effet, dans le dernier quart, ils n’ont pas abdiqué. Une énergie du désespoir s’est emparée d’eux.

Un dernier quart-temps de folie

En plus d’avoir haussé le ton défensivement et dans la dureté (24 fautes au total, contre 19 en moyenne), ils ont enchaîné les paniers miraculeux, comme ce 3+1 crucial de Deandre Gholston à quatre minutes du terme (11 points), ou ce tir prière de Nathan De Sousa (8 points) du milieu de terrain à 6 secondes de la fin. De quoi faire paniquer leurs hôtes turcs, et faire vibrer les supporters français à distance. Dans le même temps, le maître à jouer adverse Alex Perez leur facilitait la tâche avec cinq tirs cruciaux ratés dans les cinq dernières minutes.

Mais voilà, dans les dernières possessions qui comptent, on retiendra les 2 turnovers de Jamuni McNeace (14 points) et Nathan De Sousa, et le tout dernier tir du meneur remplaçant, du milieu du terrain alors qu’il restait encore 4 secondes sur le chronomètre et seulement 2 points d’écart… Au vu du score final (84-82) des regrets peuvent être nourris par les Choletais. Ils sont finalement passés plus proches que ce qu’ils ne l’anticipaient, grâce à un dernier quart-temps remporté 30-22. Il n’y aura donc pas de Top 16 cette année pour eux.

« Je suis fier de mes joueurs, fier de ce qu’on a fait. C’était une compétition difficile pour nous contre de belles équipes, Badalone, Holon, Bursaspor, on avait le plus petit budget de notre groupe […] Si l’arbitrage a eu un impact sur le match ? Bien sûr, c’est mon avis c’est comme ça. On s’est dit qu’il ne fallait pas abandonner, quoi qu’il se passe sur le match et c’est pour ça que suis content qu’on ne lâche pas à la fin » a conclu Fabrice Lefrançois. Retour en France et au championnat maintenant, avec un déplacement à Saint-Quentin qui les attend déjà dans trois jours. Le calendrier sera maintenant allégé.