Basketball Champions League

Cholet joue une « finale » à Bursa : « Gagner là-bas serait un exploit »

BCL - En Ligue des Champions (BCL), Cholet joue sa saison européenne ce 14 janvier lors du match 3 du play-in face à Tofas Bursa. Après une victoire partout, les Choletais doivent s’imposer en Turquie pour poursuivre leur aventure en BCL.
00h00
Cholet joue une « finale » à Bursa : « Gagner là-bas serait un exploit »

Fabrice Lefrançois et Cholet jouent la suite de leur saison de BCL ce mercredi chez le Tofas Bursa

Crédit photo : FIBA

Cholet est au pied du mur en Ligue des Champions (BCL). Après deux premières manches contrastées face à Tofas Bursa, le match 3 de ce play-in s’annonce décisif. Une rencontre couperet, à l’extérieur, dans une salle réputée imprenable, avec en jeu une qualification pour le round of 16 de la BCL.

Un play-in déjà riche en enseignements

Le premier acte, disputé le 6 janvier, avait tourné à l’avantage de Tofas Bursa (75-89). Une défaite frustrante pour Cholet, malgré une marque bien répartie avec Nathan De Sousa (16 points), T.J. Campbell (12 points), Gerald Ayayi (11 points) et Chibuzo Agbo (11 points). Les Choletais avaient alors payé certaines séquences défensives mal maîtrisées face à une équipe turque solide et agressive.

– Play-In

Trois jours plus tard, la réaction a été immédiate. Lors du match retour, Cholet a livré une prestation collective de très haut niveau pour s’imposer largement (105-86). Porté par un jeu léché et un partage du ballon constant, le collectif des Mauges a étouffé son adversaire. Jamuni McNeace (18 points) a montré la voie, bien épaulé par Gerald Ayayi (14 points), Deandre Gholston (14 points), Mohammed Diarra (12 points), Chibuzo Agbo (11 points) et TJ Campbell (10 points).

Pourquoi Cholet joue sa survie européenne

Cette confrontation découle d’une phase de poules frustrante pour Cholet Basket. Une courte défaite face à la Joventut Badalona (87-89) le 17 décembre 2025 avait condamné les Choletais à la troisième place de leur groupe (3 victoires, 3 défaites), et donc à jouer une éventuelle belle du play-in à l’extérieur. De son côté, Tofas Bursa avait terminé deuxième de sa poule avec le même bilan, mais avec l’avantage du terrain.

Un déplacement sous haute tension à Bursa

Le contexte s’annonce particulièrement hostile. Les Choletais se déplacent au Tofas Spor Salonu, une salle connue pour son ambiance électrique et son public incandescent. Les joueurs turcs, réputés pour leur jeu rugueux, tenteront d’imposer un combat physique intense.

Emmenés notamment par Hugo Besson ou encore l’ancien Monégasque Furkan Korkmaz – ressorti de sa boîte sur les deux premiers matches du play-in, avec 15 et 17 points -, les joueurs de Tofas ont à cœur de défendre une véritable forteresse. Malgré leur bilan de 8 victoires pour 7 défaites et leur 8ème place en championnat de Turquie, le club est invaincu à domicile, faisant tomber des références comme le Fenerbahçe ou l’Anadolu Efes Istanbul. En BCL, seul Tenerife est parvenu à s’y imposer ce qui leur fait un bilan de 10-1 cette saison. « C’est une finale », estime le coach Fabrice Lefrançois dans Le Courrier de l’Ouest. « Gagner là-bas serait un exploit, mais j’y crois. » Un discours qui n’est cependant pas partagé par l’un de ses joueurs cadres, Gerald Ayayi.

« Non, ce ne serait pas du tout un exploit, assure l’international français. Je suis persuadé qu’on peut gagner et qu’on va gagner. On a nos certitudes maintenant, tout est entre nos mains. Si on met notre plan de jeu en place, on va leur faire mal. On y va sans pression, juste sur le couteau entre les dents. « 

Le collectif des hommes de Fabrice Lefrançois vont-ils résister à la pression de ce match cruciale à l’extérieur ?

Un billet pour un groupe très relevé

Le vainqueur de cette rencontre complètera la poule du Top 16, aux côtés de l’ALBA Berlin, de l’AEK Athènes et du Karditsa Iaponiki.

Rendez-vous à 18h pour un match où Cholet n’a plus le droit à l’erreur.

