T.J. Campbell est éternel : à bientôt 38 ans, le meneur offre le dernier billet pour la Leaders Cup à Cholet Basket !

À 22 ans, on dira que Nathan De Sousa aurait pu payer beaucoup plus cher pour apprendre… Le meneur choletais n’était visiblement pas devant sa télévision samedi soir pour suivre l’exceptionnel retour de la SIG Strasbourg à Bourg-en-Bresse et a un peu trop célébré son tir primé à 92 secondes du buzzer final (77-82).

La folle prolongation de T.J. Campbell

Un gros shoot, oui, mais pas de quoi en faire plusieurs night night d’affilée, le signe popularisé par Stephen Curry. Car Gravelines-Dunkerque n’avait pas renoncé. Et le Picard a bien failli se retrouver devenir le dindon de la soirée, sans une mauvaise remise en jeu d’Edon Maxhuni ou des rebonds capricieux sur les deux tentatives au buzzer, du meneur finlandais à la fin du temps règlementaire (84-84) puis de Mike Lewis II après la prolongation (97-98, score final).

Au lieu de cela, c’est son vétéran T.J. Campbell qui en a été le héros, à 12 jours de son 38e anniversaire ! Pour ce qui est peut-être sa dernière saison professionnelle, le meneur arrivé en France via un essai d’un mois à la JDA Dijon lors de l’été 2012 ne pouvait pas rater le traditionnel rendez-vous de mi-saison. Alors le capitaine choletais a mis tout le monde sur son dos lors des cinq minutes supplémentaires, scorant 10 de ses 21 points lors de la prolongation, y compris le tir décisif à 3-points à 4 secondes de la fin, après un lancer-franc volontairement manqué par Nathan De Sousa et un rebond offensif salvateur de Mohamed Diarra.

🤯 | MAIS C'EST QUOI CETTE FOLIE DE TJ CAMPBELL POUR REDONNER L'AVANTAGE À @CB_officiel ?! GAME WINNER ?! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/RrsJXhDpSh — DAZN France (@DAZN_FR) January 11, 2026

Cruel pour le BCM…

Pas vraiment en position de force avant cette dernière journée de la phase aller, CB a donc arraché le dernier billet pour le Futuroscope, profitant du faux-pas de l’Élan Chalon la veille à Limoges. Un scénario qui semblait encore hautement improbable il y a quelques semaines. Et rendu encore plus beau par le scénario d’un match totalement fou à Dewerdt, magnifié par la vaillance du BCM, incarnée par l’étonnant Louka Letailleur (10 points à 3/7 en 25 minutes), envoyé en feu en prolongation à 17 ans.

Avant d’aller à Monaco mercredi pour conclure la phase aller, Gravelines-Dunkerque a peut-être signé la mauvaise opération du week-end en bas de tableau, proche de retomber à la place de barragiste suite à la victoire de Saint-Quentin samedi face au Portel. Mais en jouant comme cela régulièrement, le BCM gagnera de nombreux autres matchs. Surtout qu’il n’y aura pas un T.J. Campbell en face tous les soirs…