T.J. Campbell (Cholet) sur la fin ? « Je prendrai la décision [sur ma retraite] à la fin de la saison »

C’est une page importante de l’histoire de Cholet qui pourrait bien se tourner à l’issue de cette saison 2025/26. Le conditionnel reste de mise, vu qu’aucune décision n’est encore prise. Mais alors qu’il aura 38 ans dans un peu plus de trois mois, T.J. Campbell (1,77 m, 37 ans) pense à la retraite.

Enchaînement des matchs

Rien d’anormal pour un joueur arrivé cet âge, après une carrière professionnelle débutée en 2010 du côté de l’Australie. Et qui l’a vu depuis côtoyer les championnats turcs, américains (G-League), espagnols et français pendant 15 saisons. Cette 16e, débutée depuis deux matchs et où il dépasse pour l’instant les 10 points de moyenne (11,5) pour la première fois depuis 2017/18, pourrait être la dernière. C’était en tout cas un des sujets abordés dans une interview avec Ouest-France, publiée ce lundi 6 octobre. On y trouve un TJ Campbell qui se confie notamment sur les difficultés physiques qui arrivent dans une saison au très haut niveau à cet âge-là :

« [Le poids des années ?] Oui, on le sent clairement. Je commence à le sentir davantage dans mon corps. C’est surtout le temps de récupération, je pense que c’est ça, la plus grande différence. La charge de travail est la même, mais c’est la récupération qui prend plus de temps. On le sent davantage les jours suivants qu’avant, quand on était plus jeune…. [Cette saison pourrait-elle être la dernière ?] C’est difficile à dire, très difficile. Pour moi, cette année est vraiment exigeante. Je pense que je prendrai la décision à la fin de la saison, selon comment je me sentirai. Pour l’instant, ce n’est que le début, je me sens bien, mais sur 60 matches en 9 mois, le corps va forcément être plus sollicité. À la fin de la saison, j’aurai sans doute une meilleure réponse à vous donner […] Si je suis sur le terrain, c’est pour donner le meilleur. Si je peux encore le faire une année de plus, je le ferai. Sinon, on en reparlera. »

That’s what he does. 🤷🏽‍♂️🧊 T.J. Campbell wins the game for Cholet in the final seconds!#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/Pe959PUDOy — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) February 12, 2025

Déjà une légende choletaise ?

Campbell est à Cholet depuis janvier 2022. Il y a joué pas loin de 200 matchs, lui qui n’en a pas raté beaucoup, pour un total de 1567 points marqués. Ce qui le place aux portes du Top 10 des meilleurs marqueurs de ce club historique. Il va y faire son entrée pendant cette saison 2025/26, sa cinquième sous le maillot rouge et blanc. « J’ai passé ici presque un tiers de ma carrière, donc c’est quelque chose de particulier pour moi… C’est une étape que je garderai en mémoire. » Un meneur américain qui restera dans l’histoire du club choletais, apprécié par les fans autant sur le parquet qu’en dehors. Qui a fait vivre des sacrées émotions à ces derniers.

Depuis la saison dernière, son temps de jeu est logiquement en déclin, même si son talent et son efficacité ne le sont pas. Après avoir joué entre 25 et 26 minutes par match en championnat en 2022/23 et 2023/24, il est passé à moins de 22 minutes la saison dernière. D’autant plus qu’il doit encore une fois combiner avec une coupe d’Europe (de nouveau la BCL), qui double le nombre de matchs joués, avec deux rencontres par semaine. Ses minutes pourraient encore descendre cette saison.

Des jeunes meneurs sont en train de prendre de plus en plus de place, comme Nathan De Sousa ou Aaron Towo-Nansi, qui semblent prêts à prendre la relève de leur aîné. Le déroulé de cet exercice 2025/26 nous en dira plus sur le futur de cette légende du Cholet Basket. Il semble en tout cas décidé à terminer sa carrière au club.