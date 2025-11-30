Recherche
EuroCup Féminine

Coralie Chabrier, capitaine « heureuse d’avoir pu écrire cette histoire » d’un Charnay européen

LBWL – Arrivée il y a six ans en Bourgogne, Coralie Chabrier est désormais capitaine de Charnay, où elle savoure l'EuroCup après d'âpres batailles pour se maintenir et faire monter son "petit club" devenu grand.
|
00h00
Résumé
Écouter
Coralie Chabrier, capitaine « heureuse d’avoir pu écrire cette histoire » d’un Charnay européen

Arrivée il y a six ans en Bourgogne, Coralie Chabrier découvre la Coupe d’Europe en tant que capitaine de Charnay.

Crédit photo : FIBA

En signant à Charnay il y a six saisons, Coralie Chabrier (1,69 m, 25 ans) était loin d’imaginer tout ce que les Bourguignonnes allaient accomplir. À peine majeure, elle rejoignait alors « un petit club » pour lancer sa carrière professionnelle, comme elle se souvient chez nos confrères de Ma(g)ville. Elle dispute aujourd’hui, et pour la deuxième saison consécutive, l’EuroCup avec ce même « petit club ».

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Coralie Chabrier.jpg
Coralie CHABRIER
Poste(s): Meneur
Taille: 169 cm
Âge: 25 ans (28/04/2000)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
2,5
#103
REB
2,3
#80
PD
3,3
#23

« Offrir la Coupe d’Europe à Charnay, c’est fantastique »

Désormais capitaine du groupe de Stéphane Leite, la native de Montbrison savoure ce qu’elle a accompli avec ses coéquipières. « Offrir la Coupe d’Europe à Charnay, c’est fantastique. C’était un objectif que j’avais en tête, alors le vivre ici, dans ce club, c’est encore mieux ».

 

Mais avant de découvrir la scène européenne, le club a dû « monter les échelons pas à pas ». Du titre en LF2 jusqu’au maintien en Boulangère Wonderligue, en passant par les premiers playoffs, Marine Chabrier a tout vécu. Elle a déjà conscience de tout ce chemin parcouru : « Je suis vraiment heureuse d’avoir pu écrire cette histoire-là ».

Ce parcours est néanmoins loin d’être fini, et la meneuse a des ambitions élevées sur tous les tableaux pour 2025-2026. « En EuroCup, la saison passée, on avait passé les poules avant de s’arrêter juste après. J’aimerais aller plus loin, sans me fixer de limite. […] Et puis, il y a la Coupe de France. Je pense que le club a vraiment un coup à jouer dans cette compétition. Mon rêve ? Une finale à Bercy ! Et bien sûr, retrouver les playoffs en championnat ».

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
