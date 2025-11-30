Coralie Chabrier, capitaine « heureuse d’avoir pu écrire cette histoire » d’un Charnay européen

En signant à Charnay il y a six saisons, Coralie Chabrier (1,69 m, 25 ans) était loin d’imaginer tout ce que les Bourguignonnes allaient accomplir. À peine majeure, elle rejoignait alors « un petit club » pour lancer sa carrière professionnelle, comme elle se souvient chez nos confrères de Ma(g)ville. Elle dispute aujourd’hui, et pour la deuxième saison consécutive, l’EuroCup avec ce même « petit club ».

PROFIL JOUEUR Coralie CHABRIER Poste(s): Meneur Taille: 169 cm Âge: 25 ans (28/04/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 2,5 #103 REB 2,3 #80 PD 3,3 #23

« Offrir la Coupe d’Europe à Charnay, c’est fantastique »

Désormais capitaine du groupe de Stéphane Leite, la native de Montbrison savoure ce qu’elle a accompli avec ses coéquipières. « Offrir la Coupe d’Europe à Charnay, c’est fantastique. C’était un objectif que j’avais en tête, alors le vivre ici, dans ce club, c’est encore mieux ».

Mais avant de découvrir la scène européenne, le club a dû « monter les échelons pas à pas ». Du titre en LF2 jusqu’au maintien en Boulangère Wonderligue, en passant par les premiers playoffs, Marine Chabrier a tout vécu. Elle a déjà conscience de tout ce chemin parcouru : « Je suis vraiment heureuse d’avoir pu écrire cette histoire-là ».

Ce parcours est néanmoins loin d’être fini, et la meneuse a des ambitions élevées sur tous les tableaux pour 2025-2026. « En EuroCup, la saison passée, on avait passé les poules avant de s’arrêter juste après. J’aimerais aller plus loin, sans me fixer de limite. […] Et puis, il y a la Coupe de France. Je pense que le club a vraiment un coup à jouer dans cette compétition. Mon rêve ? Une finale à Bercy ! Et bien sûr, retrouver les playoffs en championnat ».