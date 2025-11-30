Olivier Sarr omniprésent avec le leader de G-League face à Nolan Traoré !

Si la réception des Raptors 905, invaincus depuis le début de la compétition (7-0), par les Long Island Nets au bilan négatif (3 victoires en 8 matchs) ne laissait peu de doute sur son issue, le match avait tout de même une saveur particulière pour le public français.

D’un côté, Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) était le pivot titulaire des Canadiens, tandis que Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) avait la lourde tâche de générer du jeu dans le cinq majeur Long Island. Si les deux se sont montrés performants, c’est bien le Toulousain qui s’est montré le plus performant lors du large succès des siens 102-130 en déplacement dans le New Jersey.

Olivier Sarr influent dans le jeu du leader

Olivier Sarr a fait parler son jeu fluide et son excellente vision du jeu à son poste. L’intérieur termine la rencontre avec 17 points, 7 rebonds et 7 passes décisives en 24 minutes, sa plus haute marque à la passe en carrière. Son match très complet dans tous les compartiments du jeu lui a d’ailleurs valu le titre d’Homme du Match.

BIG game for Olivier & J MO 😤 pic.twitter.com/KEsi5A6y5V — Raptors 905 (@Raptors905) November 30, 2025

La vitesse et la mobilité de l’ancien joueur d’Oklahoma City ont d’ailleurs été un véritable argument sur contre-attaque, mais aussi au drive où il semblait inarrêtable. Forts de ce nouveau succès, les Raptors trônent en tête du Tip-Off Tournament toutes divisions confondues, et sont pour l’heure en position pour jouer les playoffs.

Nolan Traoré poursuit son apprentissage

Côté Long Island, Nolan Traoré a eu beaucoup de déchets et manquait de protection de balle. Malgré ses 6 ballons perdus, l’ancien Saint-Quentinois a continué d’attaquer pour signer une ligne statistique correcte : 16 points à 5/10 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes en 25 minutes. Forcément en période d’apprentissage, il reste que son impact positif sur la rencontre n’a pas suffi, malgré le deuxième scoring le plus élevé de son équipe.