Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy

Markis McDuffie (2,03 m, 28 ans) aurait préféré un autre contexte que « la triste nouvelle de la blessure de Aundre Hyatt », mais voici l’Américain de retour en Betclic ELITE à Nancy, près de six mois après son départ de Dijon.

Resté sans contrat depuis l’intersaison, le nouveau lorrain attendait « le bon rôle dans la bonne équipe » avant de s’engager cette année, comme il le confie à notre consœur Jessica Fiscal de l’Est Républicain.

En rejoignant une équipe « en bonne position en championnat », McDuffie sait déjà ce qu’il veut apporter cette saison. « Je veux aider cette équipe à aller le plus loin possible. Je peux être le bon joueur pour cela, grâce à l’expérience que j’ai acquise jusque-là », explique-t-il à notre consœur. « Je peux ramener cette énergie à l’équipe des deux côtés du terrain, je me donnerais à 100 %. J’ai eu d’autres propositions pour jouer en France mais je sens qu’ici, c’est l’endroit où je devais être ».

Nancy, « la bonne opportunité au bon moment »

Pour l’Américain, qui a tout de même une sensation « étrange » en portant un autre uniforme que celui de la Jeanne, tout était une question de timing. Il voulait « la bonne opportunité au bon moment […] afin d’être dans la meilleure position possible pour exprimer [son] basket ».

Désormais Nancéien grâce au discours persuasif de Sylvain Lautié, Markis McDuffie éprouve le besoin de « prouver qu’[il est] encore capable de beaucoup de choses dans ce championnat ». Il aura l’opportunité de le faire une première fois au Portel vendredi 5 décembre pour le compte de la 10e journée de Betclic ELITE, avant de rapidement retrouver Dijon le 20 décembre au Palais des Sports.