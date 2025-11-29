Recherche
Betclic Élite

Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy

Betclic ELITE – Arrivé pendant la trêve en tant que pigiste médical de Aundre Hyatt, Markis McDuffie est revenu chez nos confrères de l’Est Républicain sur son choix de rejoindre le SLUC Nancy pour faire son retour en France. L’Américain assurant avoir saisi "la bonne opportunité au bon moment" depuis son départ de Dijon en fin de saison dernière.
00h00
Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy

Dijonnais la saison passée, Markis McDuffie retrouve la Betclic ELITE au SLUC Nancy.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Markis McDuffie (2,03 m, 28 ans) aurait préféré un autre contexte que « la triste nouvelle de la blessure de Aundre Hyatt », mais voici l’Américain de retour en Betclic ELITE à Nancy, près de six mois après son départ de Dijon.

Resté sans contrat depuis l’intersaison, le nouveau lorrain attendait « le bon rôle dans la bonne équipe » avant de s’engager cette année, comme il le confie à notre consœur Jessica Fiscal de l’Est Républicain.

En rejoignant une équipe « en bonne position en championnat », McDuffie sait déjà ce qu’il veut apporter cette saison. « Je veux aider cette équipe à aller le plus loin possible. Je peux être le bon joueur pour cela, grâce à l’expérience que j’ai acquise jusque-là », explique-t-il à notre consœur. « Je peux ramener cette énergie à l’équipe des deux côtés du terrain, je me donnerais à 100 %. J’ai eu d’autres propositions pour jouer en France mais je sens qu’ici, c’est l’endroit où je devais être ».

Nancy, « la bonne opportunité au bon moment »

Pour l’Américain, qui a tout de même une sensation « étrange » en portant un autre uniforme que celui de la Jeanne, tout était une question de timing. Il voulait « la bonne opportunité au bon moment […] afin d’être dans la meilleure position possible pour exprimer [son] basket ».

Désormais Nancéien grâce au discours persuasif de Sylvain Lautié, Markis McDuffie éprouve le besoin de « prouver qu’[il est] encore capable de beaucoup de choses dans ce championnat ». Il aura l’opportunité de le faire une première fois au Portel vendredi 5 décembre pour le compte de la 10e journée de Betclic ELITE, avant de rapidement retrouver Dijon le 20 décembre au Palais des Sports.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
