Betclic Élite

Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt

Betclic ELITE - Signature d'urgence pour le SLUC Nancy. L'ailier-fort américain Markis McDuffie s'engage jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 pour remplacer Aundre Hyatt, gravement blessé au genou gauche.
00h00
Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt

Markis McDuffie, ancien joueur de Dijon, rejoint Nancy

Crédit photo : Julie Dumélié

Le SLUC Nancy Basket a réagi avec célérité après la grave blessure d’Aundre Hyatt, survenue samedi face au Le Mans. Les examens complémentaires ont confirmé une blessure au genou gauche qui éloignera l’ailier-fort américain des parquets pour plusieurs semaines. Face à cette situation d’urgence, les dirigeants nancéiens ont immédiatement activé le marché des joueurs libres.

Un renfort d’expérience qui connaît la Betclic Elite

La solution s’appelle Markis McDuffie. L’Américain de 28 ans rejoint la Lorraine jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, apportant son expérience du championnat français. Ancien cadre de la JDA Dijon pendant deux passages, McDuffie n’est pas un inconnu de la Betclic Elite.

Sa première saison dijonnaise en 2022-2023 avait été exceptionnelle avec des moyennes de 17 points, 6 rebonds et 1,4 passe décisive pour 16,4 d’évaluation, faisant de lui l’un des meilleurs joueurs du championnat. Son retour en Bourgogne en 2024-2025 s’était montré plus discret statistiquement avec 10,5 points et 3,6 rebonds de moyenne, mais l’ailier-fort reste reconnu pour sa capacité à scorer et étirer les défenses à 3-points.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Markis McDuffie.jpg
Markis MCDUFFIE
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (06/09/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#59
REB
3,3
#84
PD
1,4
#115

Une polyvalence recherchée par Sylvain Lautié

L’entraîneur nancéien Sylvain Lautié ne cache pas sa satisfaction dans le communiqué du SLUC Nancy : « Nous sommes très heureux d’accueillir un joueur doté d’une solide expérience en France, qui a déjà démontré sa capacité à shooter et à scorer au plus haut niveau. C’est un joueur complet, capable d’afficher des évaluations supérieures à son nombre de points marqués — un indicateur clair de son impact bien au-delà du scoring. »

LIRE AUSSI

Le coach nancéien insiste sur l’apport tactique de sa nouvelle recrue : « Sa polyvalence représente un véritable atout : associée à celle de Landers et de Kevin Marsillon, elle nous offrira de nombreuses combinaisons possibles en fonction des profils d’adversaires que nous affronterons. Par ailleurs, son vécu et son recul seront précieux pour encadrer et accompagner notre jeune groupe. »

McDuffie devrait arriver cette semaine à Nancy et participer à son premier entraînement vendredi, sous réserve de validation des tests médicaux. S’il est déclaré apte, il pourrait disputer le match d’entraînement prévu le 1er décembre à Saarlouis contre Trèves. Pour le SLUC, actuellement 9e de Betclic Elite avec 4 victoires et 5 défaites, cette signature d’urgence vise à maintenir la dynamique compétitive malgré l’absence prolongée d’Hyatt.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

