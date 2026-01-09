Recherche
ELITE 2

Fin à la pige médicale de Cheick Sekou Condé au Vendée Challans Basket

ELITE 2 - Arrivé début octobre pour renforcer l’effectif du Vendée Challans Basket suite à la blessure de Luka Nikolic, Cheick Sekou Condé a vu sa pige médicale prendre fin à l’issue de la trêve hivernale en ELITE 2.
00h00
Fin à la pige médicale de Cheick Sekou Condé au Vendée Challans Basket

Le VCB a annoncé la fin de la pige médicale de Cheick Sekou Condé

Crédit photo : Gregory Laroche

Le Vendée Challans Basket a officialisé la fin de la pige médicale de Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 33 ans). L’intérieur guinéen était revenu en Vendée à l’automne afin de pallier l’absence de Luka Nikolic, blessé au genou, pour une mission prévue jusqu’à la trêve hivernale.

Un retour en Vendée pour dépanner l’effectif

Cheick Sekou Condé avait fait son retour à Challans début octobre 2025. Déjà passé par le club lors de la saison 2019/2020, le Big Man connaissait l’environnement vendéen et a été intégré comme pigiste médical afin de renforcer le secteur intérieur durant une période délicate de la saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cheick Sekou-Conde.jpg
Cheick SEKOU-CONDE
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 33 ans (20/06/1992)

Nationalités:

logo esp.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
8
#313
REB
4
#232
PD
0
#568

Un temps de jeu mesuré en ELITE 2

Aperçu à 12 reprises sur les parquets d’ELITE 2, Cheick Sekou Condé a tourné à 4,5 points, 2 rebonds et 0,6 passe décisive de moyenne, pour 4 d’évaluation en 14 minutes de jeu. Collectivement, le VCB n’a signé qu’une victoire avec lui dans l’effectif, face à Saint-Chamond Basket le 17 octobre dernier (78-77).

Challans est actuellement 20e et dernier de l’Elite 2, avec une seule victoire en 17 matchs. Pour la reprise du championnat, les hommes de Sébastien Lambert se déplacent à Caen demain soir pour la 18e journée du championnat, un match très important pour encore croire au maintien pour le VCB.

Challans
Challans
ELITE 2
ELITE 2
