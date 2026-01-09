Fin à la pige médicale de Cheick Sekou Condé au Vendée Challans Basket

Le Vendée Challans Basket a officialisé la fin de la pige médicale de Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 33 ans). L’intérieur guinéen était revenu en Vendée à l’automne afin de pallier l’absence de Luka Nikolic, blessé au genou, pour une mission prévue jusqu’à la trêve hivernale.

Un retour en Vendée pour dépanner l’effectif

Cheick Sekou Condé avait fait son retour à Challans début octobre 2025. Déjà passé par le club lors de la saison 2019/2020, le Big Man connaissait l’environnement vendéen et a été intégré comme pigiste médical afin de renforcer le secteur intérieur durant une période délicate de la saison.

PROFIL JOUEUR Cheick SEKOU-CONDE Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 33 ans (20/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 8 #313 REB 4 #232 PD 0 #568

Un temps de jeu mesuré en ELITE 2

Aperçu à 12 reprises sur les parquets d’ELITE 2, Cheick Sekou Condé a tourné à 4,5 points, 2 rebonds et 0,6 passe décisive de moyenne, pour 4 d’évaluation en 14 minutes de jeu. Collectivement, le VCB n’a signé qu’une victoire avec lui dans l’effectif, face à Saint-Chamond Basket le 17 octobre dernier (78-77).

Challans est actuellement 20e et dernier de l’Elite 2, avec une seule victoire en 17 matchs. Pour la reprise du championnat, les hommes de Sébastien Lambert se déplacent à Caen demain soir pour la 18e journée du championnat, un match très important pour encore croire au maintien pour le VCB.