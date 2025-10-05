Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Trois mois d’absence pour Luka Nikolic, gros coup dur pour Challans

Elite 2 - Le Vendée Challans Basket a confirmé ce vendredi la blessure de son intérieur Luka Nikolic, touché au genou mardi à Reims. Le Serbe, pilier de l’équipe, sera écarté des parquets pour environ trois mois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trois mois d’absence pour Luka Nikolic, gros coup dur pour Challans

Luka Nikolic va manquer les trois prochains mois de compétition

Crédit photo : Vendée Challans Basket

Le Vendée Challans Basket redoutait une longue absence pour Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans), son intérieur vedette, blessé mardi soir lors de la défaite à Reims (94-86). Le verdict est tombé : le joueur serbe souffre d’une blessure au genou qui nécessitera environ trois mois d’arrêt. Une nouvelle lourde pour le promu vendéen, déjà en difficulté en ce début de saison d’ÉLITE 2.

Un coup dur confirmé pour le VCB

« Son absence est estimée à environ trois mois », a communiqué le club ce vendredi soir sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 31 ans s’était blessé dès le premier quart-temps à Reims, contraint de quitter le parquet avant la mi-temps. L’IRM passée dans la semaine a confirmé une atteinte au ligament du genou. L’entraîneur Sébastien Lambert, déjà inquiet mardi soir, avait évoqué une « blessure sérieuse » au micro d’Ouest-France. Ses craintes se sont donc vérifiées. L’intérieur serbe, véritable pierre angulaire du collectif challandais, ne reviendra pas avant 2026.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Luka Nikolic.jpg
Luka NIKOLIC
Poste(s): Pivot
Taille: 209 cm
Âge: 31 ans (18/08/1994)

Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
16
#43
REB
11
#7
PD
2
#137

Un leader à remplacer

Luka Nikolic, passé par plusieurs clubs européens avant de rejoindre la Vendée, s’était imposé comme le joueur clé du VCB depuis son arrivée. L’an dernier, il avait été le moteur de la montée en ÉLITE 2, avec des statistiques solides en NM1 (15,7 points, 8,2 rebonds et 2,3 passes). Au-delà des chiffres, son leadership et son impact des deux côtés du terrain manquent cruellement à une équipe qui peine à trouver son rythme avec 0 victoire pour 4 défaites dont une dernière face à Nantes hier soir. Le club a d’ailleurs précisé que « le staff sportif est déjà mobilisé pour trouver un joueur afin de pallier son absence ».

Le collectif challandais face à l’urgence

La salle Michel Vrignaud devra patienter arvant de revoir son pivot fétiche. En attendant, le VCB va devoir se réinventer, notamment dans le secteur intérieur, pour tenter d’éviter de s’enliser dans la zone rouge. La tâche s’annonce ardue pour le promu, désormais privé de son joueur le plus influent et qui pointe à la dernière place au classement d’Elite 2.

Challans
Challans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
Pro B
Pro B
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
Luka Nikolic -Vendée Challans
ELITE 2
00h00Trois mois d’absence pour Luka Nikolic, gros coup dur pour Challans
Joe Burton - Orchies
NM1
00h00Coup dur pour Orchies : Joe Burton arrêté pour une durée indéterminée
Yoan Granvorka
À l’étranger
00h00Yoan Granvorka fait son retour en Suisse
Siriman Kanouté a été décisif dans la victoire d'Orléans contre Roanne
ELITE 2
00h00Orléans renverse Roanne après un scénario totalement fou !
Darius McGhee et la JL Bourg ont gagné à Nancy
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg renverse Nancy et signe sa première victoire de la saison
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais reste invaincu en écartant Gries-Souffel
Marcus Keene et la SIG Strasbourg ont signé leur première victoire de la saison
Betclic ELITE
00h00Limoges et Nanterre confirment, Strasbourg se relance
Dimitri Radnic
ELITE 2
00h00La tuile pour Champagne Basket qui perd Dimitri Radnic sur blessure
Marie Pardon et Basket Landes ont signé un gros coup sur le parquet de Bourges
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes frappe fort d’entrée en s’imposant à Bourges
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
1 / 0