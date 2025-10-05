Trois mois d’absence pour Luka Nikolic, gros coup dur pour Challans

Le Vendée Challans Basket redoutait une longue absence pour Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans), son intérieur vedette, blessé mardi soir lors de la défaite à Reims (94-86). Le verdict est tombé : le joueur serbe souffre d’une blessure au genou qui nécessitera environ trois mois d’arrêt. Une nouvelle lourde pour le promu vendéen, déjà en difficulté en ce début de saison d’ÉLITE 2.

Un coup dur confirmé pour le VCB

« Son absence est estimée à environ trois mois », a communiqué le club ce vendredi soir sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 31 ans s’était blessé dès le premier quart-temps à Reims, contraint de quitter le parquet avant la mi-temps. L’IRM passée dans la semaine a confirmé une atteinte au ligament du genou. L’entraîneur Sébastien Lambert, déjà inquiet mardi soir, avait évoqué une « blessure sérieuse » au micro d’Ouest-France. Ses craintes se sont donc vérifiées. L’intérieur serbe, véritable pierre angulaire du collectif challandais, ne reviendra pas avant 2026.

PROFIL JOUEUR Luka NIKOLIC Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 31 ans (18/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 16 #43 REB 11 #7 PD 2 #137

Un leader à remplacer

Luka Nikolic, passé par plusieurs clubs européens avant de rejoindre la Vendée, s’était imposé comme le joueur clé du VCB depuis son arrivée. L’an dernier, il avait été le moteur de la montée en ÉLITE 2, avec des statistiques solides en NM1 (15,7 points, 8,2 rebonds et 2,3 passes). Au-delà des chiffres, son leadership et son impact des deux côtés du terrain manquent cruellement à une équipe qui peine à trouver son rythme avec 0 victoire pour 4 défaites dont une dernière face à Nantes hier soir. Le club a d’ailleurs précisé que « le staff sportif est déjà mobilisé pour trouver un joueur afin de pallier son absence ».

Le collectif challandais face à l’urgence

La salle Michel Vrignaud devra patienter arvant de revoir son pivot fétiche. En attendant, le VCB va devoir se réinventer, notamment dans le secteur intérieur, pour tenter d’éviter de s’enliser dans la zone rouge. La tâche s’annonce ardue pour le promu, désormais privé de son joueur le plus influent et qui pointe à la dernière place au classement d’Elite 2.