Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Challans tremble après la blessure de Luka Nikolic, touché aux ligaments croisés

Promu en ÉLITE 2, Challans a perdu son intérieur vedette Luka Nikolic sur blessure mardi. Le VCB craint une longue indisponibilité pour son leader, touché aux ligaments croisés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Challans tremble après la blessure de Luka Nikolic, touché aux ligaments croisés
Crédit photo : Teddy Picaudé

Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans) s’est blessé au genou mardi soir à Reims lors de la 3e journée d’Élite 2. Le staff du Vendée Challans Basket redoute une longue indisponibilité pour son intérieur, véritable pilier de l’équipe. Déjà en difficulté en ce début de saison avec une 18ème place au classement, le VCB pourrait perdre son meilleur joueur.

Une blessure qui inquiète tout un club

À Reims, sans se blesser de manière ostensible, mais en laissant témoigner d’une gêne persistante au genou, le Serbe a dû quitter le terrain à la 19e minute et n’est plus jamais revenu. Si les résultats des examens médicaux sont encore attendus, le staff challandais se montre pessimiste.

« C’est une blessure sérieuse », annonce le coach Sébastien Lambert au micro d’Ouest France. « Le ligament (croisé) est touché. À quel degré ? C’est la question. Est-ce une distension ? Une rupture partielle ou totale ? On attend les résultats de l’IRM… »

LIRE AUSSI

Pour un club qui reste sur trois défaites en autant de rencontres en championnat, l’absence de son intérieur majeur serait un terrible coup dur.

Luka Nikolic, pièce maîtresse du VCB

Depuis son arrivée, Luka Nikolic s’est imposé comme le leader statistique et émotionnel de Challans. N°1 aux points, aux rebonds et à l’évaluation de l’équipe l’an dernier, il n’aurait pas dépareillé en tant que MVP de Nationale 1 (15,7 points à 54%, 8,2 rebonds et 2,3 passes décisives), d’autant plus qu’il a contribué à faire monter le VCB en ÉLITE 2.

Même s’il avait tapé le mur physique de la Pro B le week-end dernier contre Denain (4 points à 2/6 et 1 rebond), son importance dépasse les chiffres : il était l’ancre offensive et défensive d’un collectif en reconstruction. Sans lui, l’équipe perd son point de fixation principal et risque de devoir se réinventer rapidement pour ne pas s’enfoncer davantage dans le bas du classement d’Élite 2. De fait, un nouvel intérieur est attendu prochainement en Vendée.

Challans
Challans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Un ancien champion de France a intégré le staff de Dubaï
Betclic ELITE
00h00L’avenir de Tom Audry verrouillé par la JDA Dijon : un contrat jusqu’en 2028 déjà signé
ELITE 2
00h00Challans tremble après la blessure de Luka Nikolic, touché aux ligaments croisés
Eric Nottage est déjà essentiel pour l'ADA Blois
ELITE 2
00h00Eric Nottage, déjà indispensable à l’ADA Blois
Pauline Astier a terminé MVP de la SuperCoupe d'Europe
Supercoupe d'Europe
00h00[Vidéo] 17 points, 15 passes et 7 interceptions : l’incroyable perf’ de Pauline Astier, MVP de la Supercoupe
Donatas Motiejunas devrait quitter l'AS Monaco pour rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade
Betclic ELITE
00h00Donatas Motiejunas à Monaco, une solution de sortie enfin trouvée ?
Shawn Tanner s'est blessé au mollet
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : Shawn Tanner blessé au mollet
Juan Nunez va manquer une large partie de la saison 2025-2026
EuroLeague
00h00Le FC Barcelone perd un joueur important pour six mois
Hugo Benitez et Manresa se sont inclinés chez le Cedevita Olimpija de Cameron Houindo ce mercredi en EuroCup
EuroCup
00h00Kamagaté et Benitez battus, Houindo gagne : le début des Français en EuroCup
Justin Bibbins et Dijon connaissent leurs adversaires au premier de la FIBA Europe Cup
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0