Challans tremble après la blessure de Luka Nikolic, touché aux ligaments croisés

Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans) s’est blessé au genou mardi soir à Reims lors de la 3e journée d’Élite 2. Le staff du Vendée Challans Basket redoute une longue indisponibilité pour son intérieur, véritable pilier de l’équipe. Déjà en difficulté en ce début de saison avec une 18ème place au classement, le VCB pourrait perdre son meilleur joueur.

Une blessure qui inquiète tout un club

À Reims, sans se blesser de manière ostensible, mais en laissant témoigner d’une gêne persistante au genou, le Serbe a dû quitter le terrain à la 19e minute et n’est plus jamais revenu. Si les résultats des examens médicaux sont encore attendus, le staff challandais se montre pessimiste.

« C’est une blessure sérieuse », annonce le coach Sébastien Lambert au micro d’Ouest France. « Le ligament (croisé) est touché. À quel degré ? C’est la question. Est-ce une distension ? Une rupture partielle ou totale ? On attend les résultats de l’IRM… »

Pour un club qui reste sur trois défaites en autant de rencontres en championnat, l’absence de son intérieur majeur serait un terrible coup dur.

Luka Nikolic, pièce maîtresse du VCB

Depuis son arrivée, Luka Nikolic s’est imposé comme le leader statistique et émotionnel de Challans. N°1 aux points, aux rebonds et à l’évaluation de l’équipe l’an dernier, il n’aurait pas dépareillé en tant que MVP de Nationale 1 (15,7 points à 54%, 8,2 rebonds et 2,3 passes décisives), d’autant plus qu’il a contribué à faire monter le VCB en ÉLITE 2.

Même s’il avait tapé le mur physique de la Pro B le week-end dernier contre Denain (4 points à 2/6 et 1 rebond), son importance dépasse les chiffres : il était l’ancre offensive et défensive d’un collectif en reconstruction. Sans lui, l’équipe perd son point de fixation principal et risque de devoir se réinventer rapidement pour ne pas s’enfoncer davantage dans le bas du classement d’Élite 2. De fait, un nouvel intérieur est attendu prochainement en Vendée.