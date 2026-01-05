Recherche
NBA

Luka Doncic et LeBron James dominent Memphis pour maintenir leur série clutch

Luka Doncic (36 points) et LeBron James (26 points) guident les Lakers vers une nouvelle victoire dans le money time face aux Grizzlies, préservant leur invincibilité dans les matchs serrés avec 12 victoires pour 0 défaite.
00h00
Luka Doncic et LeBron James offrent une nouvelle victoire serrée aux Lakers

Crédit photo : © Kiyoshi Mio-Imagn Images

Les Los Angeles Lakers continuent leur impressionnante série dans les moments décisifs en s’imposant 120-114 face aux Memphis Grizzlies, privés de Ja Morant. Menés de 16 points en première mi-temps, les hommes de JJ Redick ont une fois de plus démontré leur capacité à renverser les situations difficiles grâce au talent exceptionnel de leurs leaders.

Un réveil tardif mais efficace du duo magique

Après une première mi-temps catastrophique où ils accusaient un retard de 11 points à la pause (65-54), les Lakers ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Luka Doncic, auteur de 36 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, a été le principal artisan de cette remontée spectaculaire. Le Slovène a particulièrement brillé dans le dernier quart-temps, inscrivant deux paniers à 3-points consécutifs pour donner neuf points d’avance à son équipe à deux minutes de la fin.

LeBron James, avec ses 26 points, 7 rebonds et 10 passes décisives, a parfaitement épaulé son coéquipier dans cette bataille. L’inusable King a été décisif dans le quatrième quart-temps, inscrivant d’abord un lay-up puis un tir à 3-points pour ramener les Lakers à un point, avant de servir Jake LaRavia pour quatre points cruciaux.

Jake LaRavia prend sa revanche sur son ancienne équipe

L’ailier Jake LaRavia a livré une performance remarquable avec 26 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Transféré par Memphis la saison passée, il a pris un malin plaisir à se venger de son ancienne franchise. Après avoir déjà inscrit 21 points et 9 rebonds lors du match précédent entre ces deux équipes, LaRavia confirme qu’il représente un atout précieux pour les Lakers dans leur quête de régularité.

Du côté des Grizzlies, GG Jackson et Jaylen Wells ont tenté de maintenir leur équipe à flot, tandis que Cedric Coward avait brillé en première mi-temps avec 13 points avant de ne pas réapparaître après la pause en raison d’une entorse de la cheville.

Cette victoire permet aux Lakers de faire perdurer leur statistique la plus impressionnante de la saison : 12 victoires pour 0 défaite dans les matchs serrés. Une invincibilité dans le « money time » qui témoigne de l’expérience et du sang-froid de leurs cadres, particulièrement Doncic et James, capables de hausser leur niveau de jeu quand les enjeux sont les plus importants.

