À l’étranger

L'ancien coach du Paris Basketball Will Weaver proche de devenir le nouvel entraîneur des Brisbane Bullets

Australie - Will Weaver serait en négociations avancées avec les Brisbane Bullets pour devenir leur nouvel entraîneur principal à partir de la prochaine saison de NBL.
00h00
L’ancien coach du Paris Basketball Will Weaver proche de devenir le nouvel entraîneur des Brisbane Bullets

L’ancien coach des Sydney Kings et de Paris Basketball est en négociations avancées avec les Brisbane Bullets

Crédit photo : Lilian Bordron

Will Weaver pourrait faire son retour en NBL. Selon les informations d’Olgun Uluc pour ESPN, l’ancien entraîneur des Sydney Kings est en discussions très avancées avec les Brisbane Bullets afin de prendre les commandes de l’équipe australienne à partir de la saison 2026/2027.

Des discussions approfondies avec la direction de Brisbane

Les Brisbane Bullets ont clairement identifié leur priorité pour le poste d’entraîneur principal. Will Weaver a multiplié les échanges ces dernières semaines, avec notamment plusieurs rencontres à Washington D.C. avec le propriétaire du club, Jason Levien. D’après ESPN, quelques détails contractuels restent encore à régler, mais la tendance est clairement positive.

En cas d’accord final, Weaver succéderait à Stu Lash, qui a quitté ses fonctions mi-décembre après seulement huit mois à la tête de l’équipe. Depuis, Darryl McDonald assure l’intérim et a publiquement exprimé son souhait de conserver le poste sur le long terme.

Un profil déjà bien connu en NBL

Will Weaver n’est pas un inconnu pour les suiveurs du basket australien. Lors de son unique saison à la tête des Sydney Kings (2019/2020), il avait mené son équipe jusqu’aux Finales de la NBL, remportant au passage la saison régulière. La grande finale face aux Perth Wildcats n’avait toutefois jamais eu lieu, la compétition ayant été arrêtée en raison de la pandémie de COVID-19. Il a par ailleurs travaillé avec les Boomers australiens lors de la Coupe du monde FIBA 2014 et des Jeux olympiques de 2016.

Après cette expérience, l’Américain figurait parmi les candidats pressentis pour le poste d’entraîneur principal du Thunder d’Oklahoma City, finalement attribué à Mark Daigneault. Il a ensuite poursuivi sa carrière en NBA comme assistant, successivement à Houston et Brooklyn avant d’être conseiller de l’entraineur Charles Lee à Charlotte dernièrement.

Un passage décevant en France au Paris Basketball

Le public français a également croisé la route de Will Weaver. Lors de la saison 2022/2023, il a été entraîneur principal du Paris Basketball. Le club de la capitale avait terminé 9e cette année là avec des résultats en dents de scie et une non-qualification en playoffs de Betclic ELITE.

Un chantier important chez les Bullets

Les Brisbane Bullets vivent une saison compliquée, avec un bilan de 6 victoires pour 18 défaites en NBL 2025-2026, synonyme de neuvième place au classement dans un championnat qui compte 10 équipes. Entre blessures, recrutements étrangers manqués et instabilité sur le banc, la franchise semble se diriger vers une sixième saison consécutive sans playoffs. Les Bullets restent sur 4 défaites de suite et affronteront les Taipans à Cairns samedi 10 janvier.

Au Queensland, l’arrivée du Texan serait perçue comme un signal fort, avec l’objectif de relancer un projet en difficulté et de s’appuyer sur son expérience internationale ainsi que sur son réseau, notamment en Australie et en NBA.

