L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets

Auteur d’un passage plus que douteux au Paris Basketball en 2022/23, avec un laxisme défensif rarement vu en France qui n’avait pas permis au club de la capitale de rallier les playoffs (9e), Will Weaver (41 ans) est de retour dans le circuit.

Sans club l’an dernier, après avoir épaulé Jacque Vaughn à Brooklyn en 2023/24, le technicien américain, également passé par Philadelphie et Houston, va rejoindre Charlotte.

Chez les Hornets, où il côtoiera Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, Will Weaver ne sera pas assistant-coach à proprement parler mais plutôt le conseiller de l’entraîneur, Charles Lee.