Liga Endesa

[Vidéo] Sergio Llull toujours clutch à 38 ans : un nouveau buzzer-beater pour la légende du Real Madrid !

Du haut de ses 38 ans, Sergio Llull a offert la victoire sur le buzzer au Real Madrid du côté de Tenerife pour la 9e journée de Liga Endesa.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le tir décisif de Sergio Llull

Crédit photo : acb Photo / Emilio Cobos

« Sur les dernières secondes, c’est le meilleur joueur au monde pour moi », avait dit un jour Edy Tavares à propos de son coéquipier Sergio Llull. À 38 ans, le capitaine du Real Madrid vient d’en apporter une nouvelle preuve.

Il a beau être objectivement sur le déclin, à seulement 3 points de moyenne en EuroLeague pour la première fois depuis… 2007/08, le sextuple champion d’Europe (trois fois en club, trois fois en sélection) reste toujours aussi létal dans le money-time.

Maledon rentre dans le rang

À Tenerife, où Théo Maledon a vécu un dimanche sans après son trophée de MVP du mois en ACB (0 d’évaluation en 15 minutes), Sergio Llull a permis au Real Madrid de conserver son statut de co-leader de Liga Endesa.

Alors que les Merengues étaient menés d’un point à 2,6 secondes du buzzer final, l’éternel Llull a logiquement hérité de la gonfle sur l’ultime possession. Sans profiter du moindre écran, le meneur a débordé Hector Alderete, 15 ans de moins que lui, pour aller déposer un tir en déséquilibre sur la planche devant les longs segments d’Aaron Doornekamp. Éternel, oui…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
