[Vidéo] Sergio Llull toujours clutch à 38 ans : un nouveau buzzer-beater pour la légende du Real Madrid !

« Sur les dernières secondes, c’est le meilleur joueur au monde pour moi », avait dit un jour Edy Tavares à propos de son coéquipier Sergio Llull. À 38 ans, le capitaine du Real Madrid vient d’en apporter une nouvelle preuve.

Il a beau être objectivement sur le déclin, à seulement 3 points de moyenne en EuroLeague pour la première fois depuis… 2007/08, le sextuple champion d’Europe (trois fois en club, trois fois en sélection) reste toujours aussi létal dans le money-time.

Maledon rentre dans le rang

À Tenerife, où Théo Maledon a vécu un dimanche sans après son trophée de MVP du mois en ACB (0 d’évaluation en 15 minutes), Sergio Llull a permis au Real Madrid de conserver son statut de co-leader de Liga Endesa.

Alors que les Merengues étaient menés d’un point à 2,6 secondes du buzzer final, l’éternel Llull a logiquement hérité de la gonfle sur l’ultime possession. Sans profiter du moindre écran, le meneur a débordé Hector Alderete, 15 ans de moins que lui, pour aller déposer un tir en déséquilibre sur la planche devant les longs segments d’Aaron Doornekamp. Éternel, oui…