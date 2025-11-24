Théo Maledon MVP de novembre en Liga Endesa : la montée en puissance se confirme

Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) enchaîne les performances depuis son retour à 100 % et s’impose peu à peu comme un élément majeur du Real Madrid en Liga Endesa comme en EuroLeague. Recruté à l’intersaison puis freiné par une blessure, le Français a bouclé un mois de novembre impressionnant, au point d’être sacré MVP du mois par la ligue espagnole. Une récompense logique, tant son impact a pesé sur le 4/4 réalisé par les Madrilènes.

Théo Maledon, un retour progressif devenu indispensable

Arrivé à Madrid cet été, Théo Maledon a dû prendre son mal en patience. Sa blessure l’a privé des deux premières journées, retardant son intégration dans le collectif. Depuis, sa montée en puissance est nette et constante.« Maintenant qu’il est complètement rétabli, il est devenu l’une des pièces fondamentales pour son entraîneur, Sergio Scariolo », commente l’ACB sur son site Internet.

En novembre, il a tourné à 13 points, 3 rebonds et 5,8 passes décisives, avec une adresse remarquable : 66,7 % à 3-points, 52,6 % à 2-points et 87 % aux lancers.

Un mois parfait pour le Real Madrid, porté par un Maledon décisif

Un match référence à Grenade

Le point d’orgue de son mois est venu lors de la 8e journée à Grenade, où il a signé ses nouveaux records en Liga Endesa : 18 points, 4 rebonds, 10 passes et 26 d’évaluation. Le Real Madrid, en difficulté par séquences, s’était appuyé sur lui pour faire la différence.

Bilbao, Saragosse… un impact constant

Une semaine plus tôt, contre Bilbao, il avait déjà brillé : 17 points, 3 rebonds, 2 passes, 23 d’évaluation. Face à Saragosse en ouverture du mois, il avait lancé sa série avec 17 d’évaluation (6 points, 3 rebonds, 7 passes, +12 de +/-). Même son match « le moins fort » face à la Joventut affichait 11 points, 2 rebonds, 4 passes.

Le bilan du mois est sans appel : quatre matches, quatre victoires, et un rôle majeur dans chaque succès. Il a par ailleurs fait très fort en EuroLeague avec une sortie à 34 d’évaluation en 21 minutes, et un titre de MVP de la 12e journée, entre autre.

Des concurrents performants… mais Maledon remplissait les critères

Des joueurs comme l’ex-Strasbourgeois Kameron Taylor (30 d’éval), Santi Yusta (24,3) ou l’ancien Monégasque Melwin Pantzar (19,5) avaient des statistiques encore supérieures. Mais ils ne remplissaient pas les conditions imposées : minimum 50 % de victoires ou participation à deux tiers des matches du mois. Maledon coche toutes les cases… et mène un Real Madrid invaincu.

Un message fort envoyé au championnat

Avec ce premier titre de MVP mensuel en Liga Endesa, Théo Maledon confirme qu’il retrouve son meilleur basket. Son influence grandit semaine après semaine dans la rotation de Sergio Scariolo, qui lui accorde une confiance renforcée.

À ce rythme, le Normand pourrait s’installer durablement comme un élément majeur de l’effectif madrilène.