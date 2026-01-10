Recherche
EuroLeague

L’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson se blesse avec le champion d’EuroLeague en titre Fenerbahçe…

EUROLEAGUE - Les ennuis s'accumulent à Istanbul... Déjà contraint de composer sans plusieurs joueurs majeurs blessés, le Fenerbahçe a annoncé l'absence de son ailier américain Bonzie Colson, ancien MVP de Champions League avec la SIG Strasbourg, pour plusieurs semaines. Les Stambouliotes pourront se consoler avec le renfort de Nando De Colo, attendu très prochainement sur le parquet.
00h00
L’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson se blesse avec le champion d’EuroLeague en titre Fenerbahçe…

Double MVP lors de sa saison strasbourgeoise, Bonzie Colson s’est blessé avec le Fenerbahçe…

Crédit photo : Fenerbahçe Beko Istanbul, via X

Encore une tuile pour le Fenerbahçe… Le club stambouliote a officialisé ce samedi la blessure de l’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson. L’Américain de 29 ans avait été contraint de quitter prématurément la rencontre face à Dubai jeudi, lors de la 21ème journée de saison régulière EuroLeague 2025-2026. Il devrait être écarté des parquets pour au moins trois semaines.

Après des examens médicaux poussés, une élongation du tendon rotulien a été diagnostiqué au genou droit de Colson, comme l’a précisé le club stambouliote sur ses réseaux sociaux. Le traitement a d’ailleurs déjà commencé, pour le récupérer le plus rapidement possible. Cette saison encore en EuroLeague, l’ancien joueur de la SIG Strasbourg est un contributeur régulier au sein de l’équipe de Sarunas Jasikevicius. Il affiche des moyennes de 9,2 points, 3,1 rebonds par match sur 20 rencontres, dont cinq en tant que titulaire.

PROFIL JOUEUR
Bonzie COLSON
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 29 ans (12/01/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
8,1
#98
REB
3,7
#52
PD
0,4
#184

Bien que bref (une seule saison, en 2020-2021), le passage de Bonzie Colson avait été particulièrement marquant sous le maillot strasbourgeois. Il avait alors été élu MVP de la Basketball Champions League, mais aussi de la saison régulière du championnat de France de Betclic ELITE (alors Jeep ELITE). Ce doublé avait fait de lui le premier joueur de l’histoire à être élu MVP de BCL et de première division française sur une même saison, sa seule en France par ailleurs.

Une infirmerie déjà bien remplie au Fener

Au-delà du standing de Colson, sa blessure vient s’ajouter à une liste déjà conséquente de joueurs indisponibles au Fenerbahçe. Scottie Wilbekin (genou droit), Onuralp Bitim (cheville droite), Arturs Zagars (ischio-jambiers droit) et Jilson Bango (genou gauche) figuraient déjà sur la liste des blessés. Seule note positive : la dernière recrue en date du club Nando De Colo a passé avec succès sa visite médicale et sera disponible pour les prochaines échéances continentales et nationales.

LIRE AUSSI

LIRE AUSSI

Avec un bilan de 13 victoires pour 7 défaites, Fenerbahçe occupe actuellement la cinquième place du classement d’EuroLeague, à une victoire du leader l’Hapoël Tel Aviv mais aussi à une demi-victoire de la zone de Play-In. Rien n’est encore fait donc pour les Stambouliotes, qui accueillent à bras ouverts le renfort d’expérience de De Colo, bien qu’il ne remplacera pas l’apport de Colson poste pour poste.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
