3x3

Objectif Los Angeles 2028 : Jonathan Kazadi va tourner la page du 5×5 pour se consacrer au 3×3

Suisse - Jonathan Kazadi s’apprête à vivre sa dernière saison de basket à cinq contre cinq. À 34 ans, le meneur de Fribourg Olympic a décidé de se consacrer pleinement au 3x3 dès l’été prochain, avec en ligne de mire une qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.
|
00h00
Jonathan Kazadi va tourner la page du 5×5 à l’issue de la saison

Crédit photo : FIBA

L’histoire entre Jonathan Kazadi (1,94 m, 34 ans) et le basket est loin d’être terminée. Mais elle s’apprête à changer de format. Le meneur bernois de Fribourg Olympic a annoncé que la saison 2025/2026 serait sa dernière en cinq contre cinq. Le Suisse prépare déjà sa reconversion … sans quitter les parquets.

Son ambition est claire : devenir joueur professionnel de 3×3 à plein temps dès l’été prochain, avec un objectif assumé à long terme, les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Une transition réfléchie vers le 3×3

Déjà très impliqué dans la discipline, Jonathan Kazadi n’envisage pas cette transition comme un pari tardif mais comme un projet structuré.

« Cette saison est ma dernière de 5×5 précise t’il dans les colonnes de La Liberté. Si on arrive à être full pro de 3×3, cela implique de jouer de mars à novembre, et plus seulement l’été. Les calendriers se chevauchent, c’est difficile de combiner les deux ». À l’horizon 2028, le meneur aura alors 37 ans. « L’objectif, ce sont clairement les Jeux olympiques de Los Angeles. Si on se qualifie et que je fais partie du voyage, ce pourrait être une belle fin de carrière », confie-t-il.

Une décision déjà actée avec Fribourg

Arrivant en fin de contrat avec Fribourg Olympic, Kazadi a choisi la transparence. Il a déjà informé les dirigeants de son intention de quitter le cinq contre cinq à l’issue de la saison, afin de ne pas freiner la construction du futur effectif. « Je ne voulais pas les induire en erreur. Comme ça, ils peuvent s’orienter vers de nouveaux joueurs pour construire l’avenir », explique-t-il. Une décision assumée, cohérente avec son projet sportif et personnel

Un vécu déjà riche en 3×3 au plus haut niveau

Jonathan Kazadi n’arrive pas en terrain inconnu. En juin dernier, en Mongolie, il a décroché la médaille d’argent aux Championnats du monde de 3×3 avec la Suisse, aux côtés de Natan Jurkovitz, Thomas Jurkovitz et Jonathan Dubas. Une performance de référence qui renforce la crédibilité de son ambition olympique.

Une saison 2025/2026 freinée par les blessures

Pour cette saison 2025/2026, Jonathan Kazadi évolue toujours avec Fribourg Olympic. Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure à la voûte plantaire, qui l’a tenu sur la touche près de trois mois, le meneur affichait avant cela des statistiques solides : 7,8 points, 6,5 rebonds et 7 passes décisives pour 15,5 d’évaluation en quatre matchs de championnat suisse.

Il a également pris part au quart de finale de tour préliminaire de Basketball Champions League face à l’Élan Chalon compilant 9 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 14 d’évaluation en 27 minutes, lors d’une lourde défaite (80-107). Étudiant en psychologie, il devrait faire son retour à la compétition face aux Lugano Tigers, ce samedi. Fribourg est actuellement en tête du championnat avec un bilan presque parfait de 12 victoires en 13 matchs. Le club suisse possède dans son effectif le Français Alois Leyrolles (2,04 m, 21 ans) (6,5 points, 2,7 rebonds et 2,3 passes pour 7,1 d’évaluation en 17 minutes).

Un passage remarqué par les parquets français

Jonathan Kazadi a également connu le championnat français. Le meneur bernois a évolué en Pro A lors de la saison 2016/2017 avec l’Entente Orléans 45, où il affichait des moyennes de 7 points, 3 rebonds et 2,5 passes décisives. La saison suivante, il a poursuivi son parcours en Pro B sous les couleurs d’Aix-Maurienne Savoie Basket, tournant à 8,3 points, 2,6 rebonds et 2 passes de moyenne. Enfin, entre 2019 et 2021, il a porté le maillot du Lille Métropole Basket durant deux saisons toujours en Pro B, compilant 11 points, 4 rebonds et 3 passes décisives de moyenne sur 56 matchs disputés, confirmant sa capacité à s’inscrire dans la durée au sein d’un championnat dense et exigeant.

Pour l’ancien lillois, la suite de sa carrière est déjà clairement dessinée avec une trajectoire désormais tournée vers les tournois internationaux … et peut-être les Jeux Olympiques.

 

 

Suisse
Suisse
Commentaires

