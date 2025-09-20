Chalon écarte Fribourg et file en demi-finale du tour préliminaire

Sur le terrain neutre de Samokov en Bulgarie, l’Elan Chalon a remporté son premier match couperet de la saison en disposant des Suisses du Fribourg Olympic (107-80) en quart de finale de tour préliminaire de Basketball Champions League.

Elan Chalon get the job done for a smooth trip to Semi-Finals ✅#BasketballCL pic.twitter.com/UxZjy4STuy — Basketball Champions League (@BasketballCL) September 20, 2025

Il a fallu en réalité un quart-temps aux coéquipiers de Jeremiah Hill pour mettre la machine en route. Menés de 2 points après dix minutes, les Chalonnais ont ensuite serré la vis en exerçant un pressing étouffant sur les Suisses, coupant les lignes de passes (10 interceptions) dès la remise en jeu. Poussés à l’erreur, leurs adversaires n’ont pas su s’extirper du système, perdant au total 21 ballons quand Chalon n’en a perdu que 9.

Offensivement, Elric Delord a sans doute apprécié l’apport de son leader Hill, auteur de 18 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes en 26 minutes. Le meneur américano-camerounais a notamment pu mettre Nate Darling dans les bons spots. L’arrière canadien signe le carton offensif de la rencontre avec 25 points, à 7/10 aux tirs dont 3/5 à 3-points.

Fort de ce premier succès important, l’Elan Chalon doit maintenant se tourner vers le match suivant, lui aussi couperet, en demi-finale de tour préliminaire. Les Chalonnais rencontrent dès lundi les Portugais du FC Porto, tombeurs du Falco Szombathely plus tôt dans l’après-midi, pour une place en finale du tour préliminaire de BCL mercredi prochain.