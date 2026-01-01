Recherche
Betclic Élite

Originaire d'Illkirch-Graffenstaden, formé dans les sections amateurs de la SIG, Nadir Hifi a été élu champion alsacien de l'année, dans la catégorie ambassadeurs, par les membres de l'Union des journalistes de sport en France (UJSF), section Alsace. Le Parisien en a été le premier surpris.
00h00
Nadir Hifi élu champion alsacien de l’année, et surpris de l’être : « Je ne pensais pas me sentir autant apprécié en Alsace »

Nadir Hifi, ici au Rhénus, pas toujours prophète en son pays, mais pourtant honoré en Alsace

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Élevé à 80 mètres du Hall de la Poste, l’antre historique de la SIG à Illkirch-Graffenstaden, Nadir Hifi a coupé les ponts avec son Alsace natale depuis bien longtemps. Depuis plus de cinq ans en réalité.

Boudé par le club strasbourgeois, qui ne lui a jamais ouvert les portes de son centre de formation malgré onze années passées dans le giron de la SIG (les raisons détaillées ici), le futur international est parti se construire ailleurs, d’abord au centre de formation du Portel puis au Paris Basketball, où il est devenu l’une des plus grandes stars du basket français.

Profitant d'un break de quelques jours en novembre, il avait d'ailleurs été aperçu dans les tribunes des Sept-Arpents de Souffelweyersheim (où il avait effectué un essai de quelques semaines lors de sa jeunesse) pour un derby de NM2 entre l'ASA Souffelweyersheim et Holtzheim.

Ici présent lors du derby Souffelweyersheim – Holztheim, Nadir Hifi garde un œil sur le basket alsacien (photo : ASA)

Auteur d’une formidable année 2025, avec le titre de champion de France 2025 comme apothéose, le meilleur espoir de l’EuroLeague a été honoré par les journalistes sportifs de sa région natale.

« Ça montre que je représente bien le peuple alsacien »

Il a ainsi été élu champion alsacien de l’année, dans la catégorie « ambassadeur », c’est-à-dire ceux qui sont partis exercer loin des frontières alsaciennes. Hifi devance d’une courte tête (104 points, contre 99) l’ex-handballeuse Cléopâtre Darleux, qui a quitté Metz sur une saison royale : championne de France, MVP du championnat et qualifiée pour le MVP du Final Four de la Ligue des Champions.

« Honnêtement, je ne pensais pas me sentir autant apprécié en Alsace, je dois bien l’avouer », a admis Nadir Hifi dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace« Alors, d’apprendre que j’ai été distingué, cela me fait vraiment très plaisir ! Ça montre que je représente bien le peuple alsacien, qui a beaucoup d’amour pour le basket. Il y a vraiment une grande culture du basket en Alsace. C’est une grande fierté que l’on ait voté pour moi et un honneur d’avoir été élu ambassadeur du sport alsacien. »

