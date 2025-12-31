Recherche
NBA

Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in

NBA - Les Los Angeles Clippers ont livré une démonstration face aux Sacramento Kings, balayés de 41 points à l’Intuit Dome. Portée par un immense Kawhi Leonard, la franchise californienne enchaîne une cinquième victoire consécutive et revient dans la course au play-in, avec un apport discret mais utile de Nicolas Batum côté Clippers et un nouveau double-double prometteur pour Maxime Raynaud côté Kings.
00h00
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les Los Angeles Clippers montent clairement en puissance. Après avoir dominé des équipes comme les Lakers, les Rockets ou encore les Pistons ces derniers jours, la troupe californienne a cette fois-ci passé un véritable rouleau compresseur sur les Sacramento Kings, écrasés 131-90 devant une salle comble à l’Intuit Dome. Avec ce succès, les Clippers affichent désormais un bilan de 11 victoires pour 21 défaites et se replacent sérieusement dans la lutte pour le play-in à l’Ouest.

Kawhi Leonard en patron absolu

Kawhi Leonard n’a pas laissé planer le moindre suspense. Le leader des Clippers a inscrit 33 points à 58% de réussite aux tirs, dont 26 dès la première mi-temps, en seulement 32 minutes de jeu. Il y a ajouté 5 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions, donnant le ton d’entrée à une équipe de Los Angeles irrésistible. À la pause, l’écart était déjà abyssal (73-40), après un passage dévastateur conclu par un run de 19-2.

Autour de lui, James Harden a compilé 21 points, tandis que John Collins et Yanic Konan Niederhauser ont apporté 16 points chacun. Les Clippers ont surtout puni chaque erreur adverse, avec un différentiel impressionnant de 28-4 aux points inscrits sur balles perdues, Sacramento ayant commis 19 turnovers.

Nicolas Batum en sortie de banc

Côté français, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a participé à la fête en sortie de banc. En 19 minutes, l’ailier des Clippers a inscrit 3 points (1/3), distribué 2 passes décisives et capté 1 interception, s’intégrant parfaitement dans une rotation collective bien huilée. Sans faire de bruit, il a contribué à maintenir l’intensité défensive d’une équipe qui n’a jamais relâché son étreinte.

Maxime Raynaud continue de s’affirmer malgré la débâcle

Dans le marasme des Sacramento Kings, un Français s’est toutefois distingué. Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a signé un solide double-double avec 12 points à 5/8, 12 rebonds et 2 contres en 35 minutes. Le rookie a une nouvelle fois montré sa capacité à exister physiquement dans la raquette NBA, même face à une opposition largement supérieure collectivement.

Sacramento, rapidement dépassé, n’a jamais trouvé la solution. Menés de 34-20 à la fin du premier quart-temps, puis de 36 points en première mi-temps, les Kings n’ont offert qu’un bref sursaut dans le troisième quart avant de replonger. Les Clippers ont même compté jusqu’à 43 points d’avance dans le dernier acte.

Avec cette cinquième victoire consécutive, la plus longue série en cours en NBA, les Clippers envoient un message clair : malgré un début de saison compliqué, ils sont bien de retour dans la course au play-in, emmenés par un Kawhi Leonard en mode patron.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
