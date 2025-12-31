Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in

Les Los Angeles Clippers montent clairement en puissance. Après avoir dominé des équipes comme les Lakers, les Rockets ou encore les Pistons ces derniers jours, la troupe californienne a cette fois-ci passé un véritable rouleau compresseur sur les Sacramento Kings, écrasés 131-90 devant une salle comble à l’Intuit Dome. Avec ce succès, les Clippers affichent désormais un bilan de 11 victoires pour 21 défaites et se replacent sérieusement dans la lutte pour le play-in à l’Ouest.

Kawhi Leonard en patron absolu

Kawhi Leonard n’a pas laissé planer le moindre suspense. Le leader des Clippers a inscrit 33 points à 58% de réussite aux tirs, dont 26 dès la première mi-temps, en seulement 32 minutes de jeu. Il y a ajouté 5 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions, donnant le ton d’entrée à une équipe de Los Angeles irrésistible. À la pause, l’écart était déjà abyssal (73-40), après un passage dévastateur conclu par un run de 19-2.

Autour de lui, James Harden a compilé 21 points, tandis que John Collins et Yanic Konan Niederhauser ont apporté 16 points chacun. Les Clippers ont surtout puni chaque erreur adverse, avec un différentiel impressionnant de 28-4 aux points inscrits sur balles perdues, Sacramento ayant commis 19 turnovers.

Nicolas Batum en sortie de banc

Côté français, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a participé à la fête en sortie de banc. En 19 minutes, l’ailier des Clippers a inscrit 3 points (1/3), distribué 2 passes décisives et capté 1 interception, s’intégrant parfaitement dans une rotation collective bien huilée. Sans faire de bruit, il a contribué à maintenir l’intensité défensive d’une équipe qui n’a jamais relâché son étreinte.

Maxime Raynaud continue de s’affirmer malgré la débâcle

Dans le marasme des Sacramento Kings, un Français s’est toutefois distingué. Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a signé un solide double-double avec 12 points à 5/8, 12 rebonds et 2 contres en 35 minutes. Le rookie a une nouvelle fois montré sa capacité à exister physiquement dans la raquette NBA, même face à une opposition largement supérieure collectivement.

⚔️🇫🇷 Nico Batum x Maxime Raynaud pic.twitter.com/nRpo72QYMK — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 31, 2025

Sacramento, rapidement dépassé, n’a jamais trouvé la solution. Menés de 34-20 à la fin du premier quart-temps, puis de 36 points en première mi-temps, les Kings n’ont offert qu’un bref sursaut dans le troisième quart avant de replonger. Les Clippers ont même compté jusqu’à 43 points d’avance dans le dernier acte.

Avec cette cinquième victoire consécutive, la plus longue série en cours en NBA, les Clippers envoient un message clair : malgré un début de saison compliqué, ils sont bien de retour dans la course au play-in, emmenés par un Kawhi Leonard en mode patron.