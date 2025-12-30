Pierre Vacher, figure incontournable du basket roannais et de la ligue AURA, s’est éteint

Pierre Vacher, dirigeant historique et bâtisseur du basket roannais, s’est éteint ce mardi 30 décembre suite à une crise cardiaque survenue lors d’une promenade. Engagé depuis plus de cinquante ans au service de son sport, il aura marqué durablement le Roannais Basket Féminin, mais aussi l’ensemble du basket régional, bien au-delà des parquets. Élu à la Ligue du Lyonnais puis la Ligue AURA, il a notamment eu en charge la commission technique.

Un bâtisseur infatigable du basket féminin à Roanne

Assis à la table de marque de la Halle Vacheresse, Pierre Vacher veillait. Sur son équipe, sur ses joueuses, sur son club. Dans un portrait publié en 2018 par Le Pays, Olivier Hirsch, alors entraîneur du RBF, résumait son importance : « C’est une personne incontournable du projet Roannais Basket Féminin ».

Au début des années 2000, il est l’un des grands artisans de l’union entre Le Coteau et Riorges. Après deux saisons passées à convaincre dirigeants et bénévoles, le projet aboutit le 4 janvier 2002. « On était dans ma salle à manger », racontait-il. De cette union naît une structure qui grandit rapidement, notamment chez les jeunes, avant d’intégrer des équipes seniors.

En 2014, avec la fin des unions décidée par la Fédération, le Roannais Basket Féminin voit officiellement le jour sous la forme d’une CTC. Le club atteint la Ligue 2 lors de la saison 2016-2017 et s’installe en Nationale 1. « On est passé de 52 à 94 licences et de quatre à huit équipes », soulignait Pierre Vacher, révélant son attachement au développement global plus qu’à la seule performance de l’équipe première.

Une vie entière tournée vers le développement et la transmission

Ancien instituteur, Pierre Vacher n’a jamais conçu le basket comme un simple loisir. « Je n’arrive pas à être spectateur. J’aime développer, faire évoluer », expliquait-il. Joueur en Nationale 3 à Saint-Quentin et Roanne, il se décrit lui-même sans détour, conscient que sa place est ailleurs.

Très tôt, il s’oriente vers l’encadrement. En quelques années, il obtient tous les diplômes d’entraîneur. À 23 ans, il quitte Roanne pour Dieppe, où il dirige notamment la sélection de Haute-Normandie et croise un jeune Vincent Collet, alors benjamin.

De retour dans la Loire en 1980, il enchaîne les expériences : entraîneur, assistant à Feurs, puis directeur sportif de la Chorale de Roanne entre 1998 et 2000. Une fonction prestigieuse, mais qui ne le marquera pas autant que ses projets de structuration à l’échelle locale et territoriale.

Un dernier message empreint de sagesse

Au printemps dernier, dans Le Pays, Pierre Vacher annonçait son retrait après cinquante ans d’engagement et la disparition du Roannais Basket Féminin. Avec la lucidité et la sérénité qui le caractérisaient, il confiait :

« Après 50 ans de bons et loyaux services, je vais prendre un peu de repos et me poser en spectateur de basket à droite à gauche. » Conscient du vide que cela laisserait, il ajoutait néanmoins : « J’ai l’habitude de n’en vouloir à personne et de ne retenir que les bons moments. Quand une page se tourne et un livre se ferme, il ne faut pas revenir en arrière et être dans la nostalgie. J’ai d’autres passions, comme les animaux et les fleurs. Je pourrai consacrer plus de temps à mes petits-enfants. Et j’ai aussi commencé à écrire. »

Malheureusement, Pierre Vacher n’aura pas eu le loisir de vraiment profiter de ce temps retrouvé.

La rédaction de BeBasket adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté du basket roannais et régional.