Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos

L’Anadolu Efes a officialisé lundi la signature de Saben Lee, confirmant les informations d’Eurohoops sur un accord pour finaliser son transfert depuis l’Olympiacos. Le club turc a annoncé dans son communiqué : « Nous avons signé le joueur américain Saben Lee, qui évoluait précédemment à l’Olympiakos en Grèce, pour un contrat jusqu’à la fin de saison. »

Un parcours atypique entre NBA et Europe

Le combo-guard de 26 ans arrive en Turquie après un passage décevant chez les Reds. Cette saison en EuroLeague, il n’a compilé que 3,4 points, 1,4 passe et 0,4 rebond par match en 11 apparitions, toutes comme remplaçant, pour seulement 11 minutes de temps de jeu en moyenne. Des statistiques bien éloignées de son potentiel, lui qui avait pourtant contribué aux titres de champion de Grèce et vainqueur de la Coupe grecque la saison passée.

Sorti de l’Université Vanderbilt en 2020, Lee possède une expérience NBA avec 134 matches disputés entre les Detroit Pistons, les Phoenix Suns et les Philadelphia 76ers. Il avait surtout brillé en G-League lors de la saison 2021-2022 en terminant premier marqueur avec 28,5 points par match. Son parcours européen l’a mené du Manisa Basket au Maccabi Tel-Aviv, avant son arrivée à l’Olympiakos en février 2024.

L’Efes mise sur Lee pour relancer sa saison

Pablo Laso et son staff espèrent que ce changement d’environnement permettra à Lee de retrouver son niveau. L’Anadolu Efes traverse une période difficile avec un bilan de 6 victoires pour 12 défaites en EuroLeague, se trouvant à quatre victoires de la zone de Play-In. En championnat turc, l’équipe stambouliote affiche un bilan de 7-6, à six matches du leader invaincu, le Besiktas. Saben Lee va concurrencer deux Français à l’arrière, Isaïa Cordinier et Rodrigue Beaubois, mais aussi l’ancien Monégasque Jordan Loyd.

Pendant ce temps, l’Olympiakos pourrait rapidement compenser ce départ par un intérieur américain. Selon les sources d’Eurohoops, Tyrique Jones est sur le point de quitter le Partizan Belgrade – après avoir été sifflé par des fans sur le dernier match, contre le Maccabi Tel-Aviv – et pourrait rejoindre le club grec avant la deadline de lundi prochain. L’intérieur américain compile 10,8 points et 6,1 rebonds par match cette saison en EuroLeague, et son départ de Belgrade semble imminent suite à des confrontations récentes avec les supporters.